Анонсирован выход на рынок России нового кроссовера с АКП

Названы сроки выхода на авторынок России нового кроссовера Changan CS75 Plus

Старт продаж нового кроссовера Changan CS75 Plus на авторынке России состоится в конце сентября или в октябре. Об этом рассказал источник в дилерском сообществе.

Ожидается, что первыми в Россию привезут версии Changan CS75 Plus с передним приводом. О том, планируется ли появление полноприводной версии, официальной информации пока нет.

Changan CS75 Plus

В длину кроссовер составляет 4700 мм, под капотом автомобиля установлен турбодвигатель объемом 1,5 л мощностью 178 л.с. (265 Нм), он сочетается с 6-ступенчатым автоматом Aisin. Привод – только передний, максимальная скорость ограничена отметкой в 196 км/ч.

Changan CS75 Plus

В списке оснащения: светодиодная оптика, единый блок приборной панели и мультимедиасистемы, различные электронные системы помощи водителю, а также независимая подвеска (типа McPherson спереди и многорычажная сзади).

Пока ни о ценах, ни о списке оборудования нет подробной информации, их объявят накануне старта продаж.

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Источник: gazeta.ru