Автомобили Lada снова подорожали: но не все модели

АВТОВАЗ повысил цены на Lada

Компания АВТОВАЗ повысила цены на автомобили Lada Granta и Niva. Ничего не изменилось для седана Lada Granta в базовой комплектации, который, как и ранее, стоит 700 тысяч рублей.

Седан, лифтбек и универсал Granta стали дороже на 20 тыс. рублей. В комплектации Sportline, а также спортивной версии Sport со 118-сильным двигателем седан и лифтбек подорожали на 25 тыс. рублей каждый.

Цена на трехдверную Niva Legend выросла на 31 тыс. рублей во всех комплектациях, кроме базовой Classic’24. На ту же сумму подорожала Niva Bronto.

Niva Travel в пяти комплектациях стала дороже на 45 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Lada.ru