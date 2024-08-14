#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Автомобили Lada снова подорожали: но не все модели

АВТОВАЗ повысил цены на Lada

Компания АВТОВАЗ повысила цены на автомобили Lada Granta и Niva. Ничего не изменилось для седана Lada Granta в базовой комплектации, который, как и ранее, стоит 700 тысяч рублей.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Седан, лифтбек и универсал Granta стали дороже на 20 тыс. рублей. В комплектации Sportline, а также спортивной версии Sport со 118-сильным двигателем седан и лифтбек подорожали на 25 тыс. рублей каждый.

Китайские кроссоверы 4х4 от 3 млн рублей: проверили асфальтом и бездорожьем

Цена на трехдверную Niva Legend выросла на 31 тыс. рублей во всех комплектациях, кроме базовой Classic’24. На ту же сумму подорожала Niva Bronto.

Niva Travel в пяти комплектациях стала дороже на 45 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Lada.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 9
14.08.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0