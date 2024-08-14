В Калининграде машина сбила на тротуаре пятерых пешеходов: один человек погиб

В Калининграде возбудили дело после ДТП, в котором погиб человек

В результате аварии в Калининграде на улице Черняховского пострадали пять человек, один погиб. ДТП произошло 13 августа около 22:00 (23:00 мск). Уточняется, что водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов.

Три человека пострадали, граждане, получившие тяжелые и средние травмы, были госпитализированы, а двоим назначено амбулаторное лечение.

Известно, что впоследствии доставленная в реанимацию жительница Хабаровска 1973 года рождения умерла в реанимации от полученных травм.

Полицейские изъяли с места происшествия автомобиль Mercedes, в салоне которого был найден шприц с неустановленной бесцветной жидкостью внутри. Водителя доставили в отдел полиции.

ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю грозит тюремное заключение сроком от пяти до двенадцати лет.

Правоохранителями назначено проведение автотехнической и прочих экспертиз.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: УМВД России по Калининградской области