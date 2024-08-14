Водителей избавят от необходимости покупать дополнительную страховку на машину

Госдума рассмотрит законопроект о действии единого полиса ОСАГО в РФ и Беларуси

Кабинет министров внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий расширение действия российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии с 1 октября 2024 года.

Согласно документу, автовладельцам не придется покупать дополнительную страховку, так как компенсации при ДТП будут включены в существующий полис ОСАГО.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что право на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства будет предоставлено только тем страховым компаниям, которые на постоянной основе находятся на территории государства-участника Союзного государства, где зарегистрировано транспортное средство. Примечательно, что заключение договоров автострахования возможно в электронном виде.

Факт наличия у автовладельца ОСАГО будет подтверждаться информацией о заключенном договоре страхования в соответствующей информационной системе. Уполномоченные госорганы с целью проверки смогут отправлять запрос на получение сведений о заключенном договоре в автоматизированной информационной системе обязательного страхования в режиме реального времени.

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Источник: dumatv.ru