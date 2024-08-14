Водителей избавят от необходимости покупать дополнительную страховку на машину
Кабинет министров внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий расширение действия российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии с 1 октября 2024 года.
Согласно документу, автовладельцам не придется покупать дополнительную страховку, так как компенсации при ДТП будут включены в существующий полис ОСАГО.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что право на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства будет предоставлено только тем страховым компаниям, которые на постоянной основе находятся на территории государства-участника Союзного государства, где зарегистрировано транспортное средство. Примечательно, что заключение договоров автострахования возможно в электронном виде.
Факт наличия у автовладельца ОСАГО будет подтверждаться информацией о заключенном договоре страхования в соответствующей информационной системе. Уполномоченные госорганы с целью проверки смогут отправлять запрос на получение сведений о заключенном договоре в автоматизированной информационной системе обязательного страхования в режиме реального времени.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: dumatv.ru