#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Из России в Китай теперь можно путешествовать на специальном поезде
17 августа
Из России в Китай теперь можно путешествовать на специальном поезде
Состоялся дебютный рейс туристического поезда...
Россияне массово перепродают почти новые автомобили: в чем причина?
17 августа
Россияне массово перепродают почти новые автомобили: в чем причина?
Инспектор ГАИ перечислил причины, по которым...
Скоро осень: а ваш автомобиль к ней готов?
17 августа
Скоро осень: а ваш автомобиль к ней готов?
Эксперт Родионов: после жаркого лета важно...

Водителей избавят от необходимости покупать дополнительную страховку на машину

Госдума рассмотрит законопроект о действии единого полиса ОСАГО в РФ и Беларуси

Кабинет министров внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий расширение действия российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии с 1 октября 2024 года.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Согласно документу, автовладельцам не придется покупать дополнительную страховку, так как компенсации при ДТП будут включены в существующий полис ОСАГО.

Китайские кроссоверы 4х4 от 3 млн рублей: проверили асфальтом и бездорожьем

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что право на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства будет предоставлено только тем страховым компаниям, которые на постоянной основе находятся на территории государства-участника Союзного государства, где зарегистрировано транспортное средство. Примечательно, что заключение договоров автострахования возможно в электронном виде.

Факт наличия у автовладельца ОСАГО будет подтверждаться информацией о заключенном договоре страхования в соответствующей информационной системе. Уполномоченные госорганы с целью проверки смогут отправлять запрос на получение сведений о заключенном договоре в автоматизированной информационной системе обязательного страхования в режиме реального времени.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: dumatv.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 57
14.08.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0