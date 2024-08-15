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Народное достояние: эксперты встали на защиту легендарного отечественного авто

Автоэксперт Васильев объяснил, почему «буханке» еще рано уходить «на пенсию»

Статистика ДТП наглядно свидетельствует, что в отечественной «буханке» – УАЗ СГР – практически отсутствуют инциденты с происшествиями, вызванными неудовлетворительным состоянием как с точки зрения технической исправности, так и в части безопасности конструкции. Об этом заявил автоэксперт Егор Васильев.

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Последние дни в Сети развернулась настоящая битва мнений относительно недавнего высказывания вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, заявившего, что «буханка» не соответствует современным стандартам безопасности, а ее использование на дорогах общего пользования крайне опасно.

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Комментируя высказывание Хайцеэра, Васильев категорически с ним не согласен, он считает, что время ухода «на пенсию» легендарной машины еще не пришло.

«Вопрос безопасности "буханки" – довольно интересная тема. И вот почему. С одной стороны, нельзя не признать, что говорить о пассивной безопасности конструкции, спроектированной в 1958 году, не приходится. В то время были совершенно другие представления о мобильности. А с другой стороны, если поднять статистику ДТП, то в ней практически отсутствуют происшествия, вызванные неудовлетворительным состоянием непосредственно транспортного средства, как с точки зрения технической исправности, так и с точки зрения безопасности конструкции», – подчеркивает эксперт.

По мнению Васильева, львиная доля проблем у «буханки» связана исключительно с человеческим фактором. Ведь именно водитель управляет автомобилем и принимает решения, приводящие к авариям, констатирует эксперт.

«Так что с этой точки зрения претензии к легенде российского автопрома несостоятельны. Кроме того, степень опасности того или иного транспортного средства связана и с его скоростью. Максималка "буханки" – 127 км в час. Это тоже немало, однако не стоит забывать о том, что развить ее она может только с горки и с попутным ветром. И, конечно, главным преимуществом этой машины является умение ездить по дорогам, которые зачастую являются проблемой даже для лошади», – объясняет эксперт.

А таких дорог у нас пока еще немало, поэтому до «пенсии» УАЗу пока далеко. В заключении Васильев рекомендует не доводить борьбу за снижение социального риска на дорогах до абсурда.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
Количество просмотров 7
15.08.2024
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
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