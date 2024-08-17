Как перевозить собаку, чтобы не попасть на штраф

Водителям рассказали, как правильно перевозить собаку в авто и какие есть штрафы

Перевозка домашних животных в автомобиле приравнивается к транспортировке грузов, а согласно пункту 23.3 ПДД, груз не должен ограничивать водителю обзор и затруднять управление.

Согласно пункту 2.14 ГОСТа 33988–2016 «Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя. Технические требования и методы испытаний», передняя обзорность – это обзорность через переднее и боковые окна кабины, ограниченная полем зрения водителя, равным 180°, в горизонтальной плоскости при направлении линии взора с места водителя параллельно средней продольной плоскости транспортного средства.

Другими словами, зона свободного обзора находится в передней части машины, поэтому никакие крупногабаритные предметы не должны находиться на переднем сиденье и загораживать обзор водителю в этом направлении. Речь идет о боковых зеркалах, если водителю нужно оценить ситуацию и посмотреть направо через зеркало, посторонние предметы могут помешать увидеть соседнюю полосу или обочину, по которой зачастую двигаются нарушители ПДД. Если собака сидит на сиденье пассажира справа от водителя, ее корпус выдается вперед и перекрывает зеркало.

В этом случае это является нарушением правил дорожного движения, поэтому водителю могут выписать штраф согласно статье 12.21 КоАП РФ, сумма штрафа составляет 500 рублей. Если собака находится на заднем сиденье или в багажнике, это не будет являться нарушением.

Для перевозки собаки внутри салона автомобиля есть специальные удерживающие устройства, они крепятся в стандартные разъемы для ремня безопасности. Но стоит помнить, что большую собаку они не удержат во время ДТП. Также есть специальные кейсы-клетки для перевозки домашних животных. Их размещают в багажнике автомобиля и закрепляют не только ремнями, но и к спинке заднего дивана. При наличии таких устройств никаких претензий к водителю со стороны ГАИ не будет.

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Источник: Аргументы и Факты