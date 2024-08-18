Эти признаки укажут, что машину эксплуатировали агрессивно
Вмятины на кузове, изношенные тормоза, подвеска и шины говорят о том, что владелец авто практиковал агрессивную манеру вождения, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
По его словам, заметные вмятины и царапины, сколы краски и следы от ударов могут говорить о том, что автомобиль подвергался агрессивной эксплуатации.
Об этом также может свидетельствовать и состояние шин. Неравномерный износ и наличие грыж говорят о том, что прошлый хозяин машины практиковал резкие торможения и повороты, пояснил специалист.
На агрессивную эксплуатацию могут указывать также стуки в подвеске и рулевом управлении, которые можно услышать во время тест-драйва, а также плохое состояние тормозов, подытожил Стрельбицкий.
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Источник: Российская газета