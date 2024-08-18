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Эти признаки укажут, что машину эксплуатировали агрессивно

Эксперт Стрельбицкий перечислил четыре признака того, что на машине ездил лихач

Вмятины на кузове, изношенные тормоза, подвеска и шины говорят о том, что владелец авто практиковал агрессивную манеру вождения, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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По его словам, заметные вмятины и царапины, сколы краски и следы от ударов могут говорить о том, что автомобиль подвергался агрессивной эксплуатации.

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Об этом также может свидетельствовать и состояние шин. Неравномерный износ и наличие грыж говорят о том, что прошлый хозяин машины практиковал резкие торможения и повороты, пояснил специалист.

На агрессивную эксплуатацию могут указывать также стуки в подвеске и рулевом управлении, которые можно услышать во время тест-драйва, а также плохое состояние тормозов, подытожил Стрельбицкий.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:kinopoisk.ru
Количество просмотров 2
18.08.2024
Фото:kinopoisk.ru
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