Это быстро приводит к аварии: что самое опасное для автомобиля в ливень

ГК «Автодом»: езда в дождь опасна из-за аквапланирования

При поездке в дождливую погоду водителям нужно быть особенно осторожными, поскольку при движении по лужам может возникнуть эффект аквапланирования, рассказали эксперты ГК «Автодом».

Аквапланирование возникает при движении машины по мокрой дороге на высокой скорости, когда водяной слой между покрышками и дорожным покрытием полностью вытесняет контакт. Масляные пятна, грязь на дороге еще больше усугубят ситуацию. В итоге снижается сцепление колес с поверхностью.

Затопленные парковки также опасны для автомобиля. Если машина находится в воде до уровня середины дверных стоек, заводить ее нельзя. Нужно дождаться, когда уменьшится уровень воды, вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в сервис для проверки.

При движении по большим лужам можно повредить покрышки и диски, ведь вода может скрывать острые предметы. Также глубокие лужи могут залить подкапотное пространство, что приведет к гидроудару.

В таком случае двигаться самостоятельно не следует. Нужно заглушить мотор и вызвать эвакуатор, который довезет машину до станции техобслуживания для ремонта.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Российская газета