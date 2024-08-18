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Это быстро приводит к аварии: что самое опасное для автомобиля в ливень

ГК «Автодом»: езда в дождь опасна из-за аквапланирования

При поездке в дождливую погоду водителям нужно быть особенно осторожными, поскольку при движении по лужам может возникнуть эффект аквапланирования, рассказали эксперты ГК «Автодом».

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Аквапланирование возникает при движении машины по мокрой дороге на высокой скорости, когда водяной слой между покрышками и дорожным покрытием полностью вытесняет контакт. Масляные пятна, грязь на дороге еще больше усугубят ситуацию. В итоге снижается сцепление колес с поверхностью.

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Затопленные парковки также опасны для автомобиля. Если машина находится в воде до уровня середины дверных стоек, заводить ее нельзя. Нужно дождаться, когда уменьшится уровень воды, вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в сервис для проверки.

При движении по большим лужам можно повредить покрышки и диски, ведь вода может скрывать острые предметы. Также глубокие лужи могут залить подкапотное пространство, что приведет к гидроудару.

В таком случае двигаться самостоятельно не следует. Нужно заглушить мотор и вызвать эвакуатор, который довезет машину до станции техобслуживания для ремонта.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
18.08.2024
Фото:Unsplash
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