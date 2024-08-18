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Эти советы помогут подготовить машину к осени

Автоэксперт Сапцов перечислил пять правил при подготовке авто к осеннему периоду

К наступлению осени машину нужно подготовить, рассказал руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе «Баранка» Дмитрий Сапцов. Он советует начать с проверки шин.

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Если они сильно изношены, повреждены или им больше трех лет, лучше эти покрышки заменить, рекомендует специалист. Осенью на дорогах очень сыро и грязно, а старые шины сильно увеличивают тормозной путь на сложном покрытии.

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А еще поменять резину в начале осени Сапцов рекомендует на фоне сезонного снижения цен на летние покрышки. Он прибавил, что в начале осени также выгодно покупать и зимнюю резину.

Еще специалист рекомендует перед наступлением сезона заменить или почистить салонный фильтр, а также обработать стекла средством «антидождь». После этого они будут гораздо меньше пачкаться.

Сапцов советует проверить дворники. По словам специалиста, чтобы сэкономить, можно не менять механизм целиком, а просто купить новую резиновую ленту.

А еще перед осенью нужно помыть автомобиль вместе с днищем и осмотреть его на предмет сколов и царапин. Поврежденное покрытие нуждается в дополнительной защите, подытожил эксперт.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Лента.ру

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
18.08.2024
Фото:Unsplash
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