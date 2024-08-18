Эти советы помогут подготовить машину к осени

Автоэксперт Сапцов перечислил пять правил при подготовке авто к осеннему периоду

К наступлению осени машину нужно подготовить, рассказал руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе «Баранка» Дмитрий Сапцов. Он советует начать с проверки шин.

Если они сильно изношены, повреждены или им больше трех лет, лучше эти покрышки заменить, рекомендует специалист. Осенью на дорогах очень сыро и грязно, а старые шины сильно увеличивают тормозной путь на сложном покрытии.

А еще поменять резину в начале осени Сапцов рекомендует на фоне сезонного снижения цен на летние покрышки. Он прибавил, что в начале осени также выгодно покупать и зимнюю резину.

Еще специалист рекомендует перед наступлением сезона заменить или почистить салонный фильтр, а также обработать стекла средством «антидождь». После этого они будут гораздо меньше пачкаться.

Сапцов советует проверить дворники. По словам специалиста, чтобы сэкономить, можно не менять механизм целиком, а просто купить новую резиновую ленту.

А еще перед осенью нужно помыть автомобиль вместе с днищем и осмотреть его на предмет сколов и царапин. Поврежденное покрытие нуждается в дополнительной защите, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Лента.ру