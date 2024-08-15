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Подержанных машин стало не хватать: что происходит на рынке авто с пробегом

«Ъ»: в России образовался дефицит подержанных автомобилей

В России на рынке машин с пробегом возник дефицит. Директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин заявил, что спрос на б/у автомобили в июле опередил предложение в пределах 5%. Он считает, что дефицит появился на фоне расширения предложения на рынке новых машин за последнее время.

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В июле-августе среди подержанных машин наблюдался дефицит европейских, японских и корейских моделей, сообщил заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом «Авилона» Роман Титов.

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Он пояснил, что часть владельцев решают повременить с продажей машины, если не находят для себя замену.

Также о дефиците в некоторых сегментах вторичного авторынка предупредил директор департамента автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Андрей Гришаков. Он отмечает, что спрос на б/у машины продолжит расти.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Коммерсантъ

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 6
15.08.2024
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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