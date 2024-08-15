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Отремонтировать машину станет дороже: на сколько вырастут цены

Fit Service: стоимость ремонта автомобиля возрастет на 10% к концу 2024 года

Техобслуживание легковых машин в российских автосервисах к концу года подорожает. Расценки вырастут не менее чем на 6-10%, сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

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Она пояснила, что цены растут по нескольким причинам. В их числе растущая реальная инфляция на товары и услуги, кадровый голод, требующий повышение зарплат. Автосервисы увеличивают стоимость нормо-часа для клиентов, чтобы предложить более конкурентные зарплаты своим работникам. Стоимость запчастей, которая зависит от валютного курса, также необходимо учитывать.

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В Fit Service пояснили, что средний чек за ТО машин по итогам первого полугодия 2024 года составил 9,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
15.08.2024
Фото:Depositphotos
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