Отремонтировать машину станет дороже: на сколько вырастут цены

Fit Service: стоимость ремонта автомобиля возрастет на 10% к концу 2024 года

Техобслуживание легковых машин в российских автосервисах к концу года подорожает. Расценки вырастут не менее чем на 6-10%, сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Она пояснила, что цены растут по нескольким причинам. В их числе растущая реальная инфляция на товары и услуги, кадровый голод, требующий повышение зарплат. Автосервисы увеличивают стоимость нормо-часа для клиентов, чтобы предложить более конкурентные зарплаты своим работникам. Стоимость запчастей, которая зависит от валютного курса, также необходимо учитывать.

В Fit Service пояснили, что средний чек за ТО машин по итогам первого полугодия 2024 года составил 9,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Газета.Ru