Отремонтировать машину станет дороже: на сколько вырастут цены
Техобслуживание легковых машин в российских автосервисах к концу года подорожает. Расценки вырастут не менее чем на 6-10%, сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
Она пояснила, что цены растут по нескольким причинам. В их числе растущая реальная инфляция на товары и услуги, кадровый голод, требующий повышение зарплат. Автосервисы увеличивают стоимость нормо-часа для клиентов, чтобы предложить более конкурентные зарплаты своим работникам. Стоимость запчастей, которая зависит от валютного курса, также необходимо учитывать.
В Fit Service пояснили, что средний чек за ТО машин по итогам первого полугодия 2024 года составил 9,6 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Газета.Ru