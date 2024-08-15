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Авторынок России по итогам июля вырос за год на 42% и вошел в топ-3 в Европе

«Автостат»: авторынок России по итогам июля вошел в топ-3 крупнейших в Европе

Российский автомобильный рынок, несмотря на сбавление темпов роста, по итогам июля текущего года вошел в топ-3 крупнейших в рейтинге Европы. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе анализа данных консалтинговой компании GlobalData.

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В частности, неоспоримым лидером продаж автомобилей по итогам июля 2024 года в Европе стала Германия, там реализовано 238 263 экземпляра. Этот показатель на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Второе место в рейтинге крупнейших европейских авторынков занимает Великобритания с показателем 147 517 единиц (рост составил 2,5%).

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Если же при рассмотрении показателей автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна занимает третье место в рейтинге (в прошлом месяце РФ занимала пятую строчку). Согласно данным аналитиков «Автостата», объем продаж новых легковых машин в Российской Федерации в июле составил 136 221 экз. – рост 42,4% к июлю 2023 года.

Затем в списке идут Франция – 126 036 проданных машин (падение на 2,3%), Италия с 124 806 проданными экз. (рост 4,7%). Также вырос авторынок Испании, на 3,4% – 83 979 единиц.

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Автостат

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
15.08.2024
Фото:Depositphotos
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