Этот 249-сильный кроссовер заметно подешевел в августе: известна цена
Компания Exeed снизила цены на купе-кроссовер RX второй раз за месяц. Одна из комплектаций в августе подешевела заметно больше остальных.
Версии Prestige и Platinum с 7-ступенчатым «роботом», которые в начале августа подорожали на 100 тыс. рублей каждая, вернулись к предыдущему ценнику. Стоимость версии Prestige составляет сейчас 4 600 000 рублей, Platinum – 4 900 000 рублей.
Комплектация Premium с 8-ступенчатой АКП Aisin в начале августа подешевела на 250 тыс. рублей, а теперь стала доступнее еще на 100 тыс. рублей. Сейчас она стоит 5 200 000 рублей. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л. с., который, работая в паре с АКП или роботом, сочетается с системой полного привода ZF.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня