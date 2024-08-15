Этот 249-сильный кроссовер заметно подешевел в августе: известна цена

Exeed в августе снизил цены на купе-кроссовер RX в России на ₽100 тыс.

Компания Exeed снизила цены на купе-кроссовер RX второй раз за месяц. Одна из комплектаций в августе подешевела заметно больше остальных.

Версии Prestige и Platinum с 7-ступенчатым «роботом», которые в начале августа подорожали на 100 тыс. рублей каждая, вернулись к предыдущему ценнику. Стоимость версии Prestige составляет сейчас 4 600 000 рублей, Platinum – 4 900 000 рублей.

Exeed RX

Комплектация Premium с 8-ступенчатой АКП Aisin в начале августа подешевела на 250 тыс. рублей, а теперь стала доступнее еще на 100 тыс. рублей. Сейчас она стоит 5 200 000 рублей. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л. с., который, работая в паре с АКП или роботом, сочетается с системой полного привода ZF.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Автоновости дня