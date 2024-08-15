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Пекин намерен отстаивать ущемленные Евросоюзом интересы автопрома в ВТО

Власти Китая обратились в ВТО из-за введенных Евросоюзом пошлин на электромобили

Правительство Китая отправило запрос о начале консультаций по разрешениям споров во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за ввода Евросоюзом таможенных пошлин на некоторые категории китайских электромобилей. Соответствующее сообщение размещено на сайте международной организации.

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«Китай запросил проведение в ВТО консультаций с Европейским союзом по разрешениям споров в отношении расследования ЕС касательно [китайских] субсидий для импортируемых из Китая автомобилей с электронными батареями и последующего введения временных ответных пошлин на отдельные автомобили», – говорится в тексте.

Другими словами, Пекин формально инициирует торговый спор в рамках ВТО, теперь у сторон конфликта есть механизм, позволяющий провести переговоры и достичь консенсуса. Если в течение 60 дней найденное решение не устроит инициатора, он запросит арбитраж в рамках ВТО.

Напомним, 4 июля Евросоюз ввел пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили из Китая.

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Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Количество просмотров 9
15.08.2024
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