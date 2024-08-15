Автобус с пассажирами перевернулся под Анапой: известны подробности
В Краснодарском крае около четырех часов утра в районе хутора Тарусино, что расположен под Анапой, произошло ДТП. Уточняется, что на трассе «Новороссийск-Керчь» перевернулся микроавтобус Volkswagen Crafter с 19 пассажирами. Погибших в аварии нет, за медпомощью обратились 7 человек.
По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса уснул за рулем. Он перевозил пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю