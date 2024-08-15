#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Автобус с пассажирами перевернулся под Анапой: известны подробности

В Краснодарском крае перевернулся микроавтобус с 19 пассажирами

В Краснодарском крае около четырех часов утра в районе хутора Тарусино, что расположен под Анапой, произошло ДТП. Уточняется, что на трассе «Новороссийск-Керчь» перевернулся микроавтобус Volkswagen Crafter с 19 пассажирами. Погибших в аварии нет, за медпомощью обратились 7 человек.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса уснул за рулем. Он перевозил пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу.

Проверенный турбомотор, АКП6, царский простор – новый кроссовер от 3 млн

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 3
15.08.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volkswagen Crafter

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв