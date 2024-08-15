Автобус с пассажирами перевернулся под Анапой: известны подробности

В Краснодарском крае перевернулся микроавтобус с 19 пассажирами

В Краснодарском крае около четырех часов утра в районе хутора Тарусино, что расположен под Анапой, произошло ДТП. Уточняется, что на трассе «Новороссийск-Керчь» перевернулся микроавтобус Volkswagen Crafter с 19 пассажирами. Погибших в аварии нет, за медпомощью обратились 7 человек.

По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса уснул за рулем. Он перевозил пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю