Крутой китайский внедорожник обновили — мы знаем, когда он появится на рынке

В Сети появились шпионские снимки обновленного Tank 300 во время тестов в Китае

Китайский производитель Tank в конце текущего года начнет на местном рынке продажи обновленного внедорожника 300. О сроках продаж пишут китайские СМИ, растиражировавшие шпионские снимки модели во время тестов.

Tank 300

Отмечается, что в модельном ряду марки это самый старый автомобиль, несмотря на это внешне автомобиль не изменится после рестайлинга. Изменения коснулись салона: внедорожник получил новый двухспицевый руль, новую переднюю панель и большой экран информационно-развлекательной системы.

Tank 300

Для российских покупателей Tank 300 предлагается с 4-цилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 220 л. с. (380 Нм). Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В списке оснащения базовой комплектации заявлены: 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, люк, защита двигателя, сиденья с подогревом, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, блокировка заднего дифференциала. В топовой комплектации внедорожник получил защиту коробки передач и блокировку переднего дифференциала.

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Источник: carnewschina.com