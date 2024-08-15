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Крутой китайский внедорожник обновили — мы знаем, когда он появится на рынке

В Сети появились шпионские снимки обновленного Tank 300 во время тестов в Китае

Китайский производитель Tank в конце текущего года начнет на местном рынке продажи обновленного внедорожника 300. О сроках продаж пишут китайские СМИ, растиражировавшие шпионские снимки модели во время тестов.

Tank 300
Tank 300
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Отмечается, что в модельном ряду марки это самый старый автомобиль, несмотря на это внешне автомобиль не изменится после рестайлинга. Изменения коснулись салона: внедорожник получил новый двухспицевый руль, новую переднюю панель и большой экран информационно-развлекательной системы.

Tank 300
Tank 300

Проверенный турбомотор, АКП6, царский простор – новый кроссовер от 3 млн

Для российских покупателей Tank 300 предлагается с 4-цилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 220 л. с. (380 Нм). Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В списке оснащения базовой комплектации заявлены: 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, люк, защита двигателя, сиденья с подогревом, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, блокировка заднего дифференциала. В топовой комплектации внедорожник получил защиту коробки передач и блокировку переднего дифференциала.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: carnewschina.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Autohome
Количество просмотров 6
15.08.2024
Фото:Autohome
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