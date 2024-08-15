На службе у государства: автомобиль адаптировали для перевозки ценных грузов

Завод передал 100 модернизированных машин Москвич 3 Главному центру спецсвязи

Отечественный автозавод «Москвич» во время торжественной церемонии передал 100 автомобилей Москвич 3, специально модернизированных для выполнения служебных задач ФГУП «Главный центр специальной связи» (ГЦСС, «Спецсвязь»).

Москвич 3 в ливрее ГЦСС

«Продукцию нашего автозавода выбрал Главный центр специальной связи. Мы понимаем, какую ответственную, порой опасную и важную работу они выполняют для нашей страны. Для нас выбор в пользу автозавода означает, что вы доверяете нашим стандартам безопасности, стандартам качества», – сказал в ходе церемонии коммерческий директор автозавода Максим Златокрылец.

По словам руководителя Главного центра специальной связи Ивана Гайчени, автомобили будут использованы при сопровождении грузов, для охраны, а также перевозке малогабаритных грузов и пассажиров.

Партию Москвич 3 адаптировали под нужды ГЦСС по специально разработанному проекту. В частности, у кроссовера убрали задние сиденья и сделали ровный пол с целью увеличения багажного пространства до 1,5 тыс. литров. Также есть отсек для ценных отправлений и система крепления грузов.

Для справки: Главный центр специальной связи занимается обеспечением нужд государства в части пересылки секретных и иных специальных отправлений. В частности, сотрудники ГЦСС осуществляют перевозку особо ценных грузов, драгметаллов и драгоценных камней, денежных знаков и иностранной валюты, художественных и культурных ценностей, а также опасных грузов, в том числе оружия и боеприпасов.

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Источник: РИА Новости