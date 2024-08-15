На службе у государства: автомобиль адаптировали для перевозки ценных грузов
Отечественный автозавод «Москвич» во время торжественной церемонии передал 100 автомобилей Москвич 3, специально модернизированных для выполнения служебных задач ФГУП «Главный центр специальной связи» (ГЦСС, «Спецсвязь»).
«Продукцию нашего автозавода выбрал Главный центр специальной связи. Мы понимаем, какую ответственную, порой опасную и важную работу они выполняют для нашей страны. Для нас выбор в пользу автозавода означает, что вы доверяете нашим стандартам безопасности, стандартам качества», – сказал в ходе церемонии коммерческий директор автозавода Максим Златокрылец.
По словам руководителя Главного центра специальной связи Ивана Гайчени, автомобили будут использованы при сопровождении грузов, для охраны, а также перевозке малогабаритных грузов и пассажиров.
Партию Москвич 3 адаптировали под нужды ГЦСС по специально разработанному проекту. В частности, у кроссовера убрали задние сиденья и сделали ровный пол с целью увеличения багажного пространства до 1,5 тыс. литров. Также есть отсек для ценных отправлений и система крепления грузов.
Для справки: Главный центр специальной связи занимается обеспечением нужд государства в части пересылки секретных и иных специальных отправлений. В частности, сотрудники ГЦСС осуществляют перевозку особо ценных грузов, драгметаллов и драгоценных камней, денежных знаков и иностранной валюты, художественных и культурных ценностей, а также опасных грузов, в том числе оружия и боеприпасов.
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Источник: РИА Новости