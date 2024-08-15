Премиальный кроссовер проверили на соответствие 2800 требованиям по безопасности

Модели Exlantix прошли почти 5 тыс. тестов на безопасность перед продажами в РФ

Полноразмерный кроссовер Exlantix ET и четырехдверное купе Exlantix ES нового премиального бренда Exlantix успешно прошли испытания на безопасность перед стартом продаж на авторынке России. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

Exlantix ET

«Для соответствия строгим мировым стандартам, в том числе NESTA 6-Dimensional Electrical Safety1 и требованиям ASIL2 высшего уровня D, автомобили протестированы в 4700 смоделированных дорожных ситуациях, а также более чем в 100 столкновениях по 30 сценариям», – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что производитель начинает работы над безопасностью автомобилей Exlantix еще на стадии разработки. В рамках мирового тренда по увеличению прочности при снижении массы кузова каркас безопасности моделей ES и ET на 85% состоит из высокопрочной стали и алюминиевых элементов. Благодаря этому и опоясывающей силовой конструкции безопасность водителя и пассажиров находится под надежной защитой.

Exlantix ES

Совокупность конструктивных решений и передовых технологий Exlantix ES и Exlantix ET обеспечивают соответствие автомобилей 2800 различным требованиям. Премиальные модели оснащены передовыми системами активной и пассивной безопасности и обеспечивают беспрецедентную защиту водителя и пассажиров при 4700 различных дорожных сценариях.

Инженеры бренда в ходе работы над моделями проверили более 1100 механизмов и 90 целевых показателей систем во время тестов. Применение новаций и строгий контроль качества ставят модели премиального бренда в один ряд с автомобилями, соответствующим самым высоким мировым стандартам безопасности.

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Источник: пресс-служба Exlantix