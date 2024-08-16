Совершенно новый минивэн Volkswagen появился в России: известна цена
Российский дилер привез в страну по параллельному импорту минивэн Volkswagen Multivan T7 за 10,99 млн рублей. Машина не в топовой версии Life, а в исполнении Long с длинной колесной базой.
Volkswagen Multivan оснащен роботизированной коробкой передач и 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 204 л. с. Привод передний.
У минивэна три ряда сидений. Уточняется, что на третьем ряду вместо дивана теперь раздельные кресла с облегченной конструкцией, которые легко снимаются. Сиденья второго ряда поворачиваются на 180°. В комплектацию входит цифровая панель приборов с 10-дюймовым экраном, медиасистема с крупным дисплеем и прочее.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews