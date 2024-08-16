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Совершенно новый минивэн Volkswagen появился в России: известна цена

Дилер привез в Россию Volkswagen Multivan нового поколения за 11 млн рублей

Российский дилер привез в страну по параллельному импорту минивэн Volkswagen Multivan T7 за 10,99 млн рублей. Машина не в топовой версии Life, а в исполнении Long с длинной колесной базой.

Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan
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ГИД ПО КАСКО

Volkswagen Multivan оснащен роботизированной коробкой передач и 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 204 л. с. Привод передний.

Интерьер Volkswagen Multivan
Интерьер Volkswagen Multivan

Проверенный турбомотор, АКП6, царский простор – новый кроссовер от 3 млн

У минивэна три ряда сидений. Уточняется, что на третьем ряду вместо дивана теперь раздельные кресла с облегченной конструкцией, которые легко снимаются. Сиденья второго ряда поворачиваются на 180°. В комплектацию входит цифровая панель приборов с 10-дюймовым экраном, медиасистема с крупным дисплеем и прочее.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 7
16.08.2024
Фото:Volkswagen
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