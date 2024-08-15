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Знакомый россиянам кроссовер бьет рекорды на рынке Европы

Бренд Omoda обогнал по продажам в Европе Honda и Alfa Romeo

Бренд Omoda из Китая обгоняет по продажам на рынке Европы даже местных производителей. По итогам первого полугодия в одной только Испании реализовано 2553 модели Omoda 5 – больше, чем Alfa Romeo, Land Rover, Honda и еще один китайский бренд – BYD.

Omoda C5
Omoda C5
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Omoda вошла в топ-5 рейтинга продаж автомобилей, пятое место бренд делит с Porsche. Стоит отметить, что Испания – пятый по величине авторынок Европы. В планах Omoda на 2024 год начать продажи в Италии, Британии и Польше, затем бренд будет осваивать рынки Нидерландов, Бельгии, Швеции, а также некоторые восточноевропейские страны.

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На испанском рынке представлен бензиновый компактный кроссовер Omoda 5, изначально его цена составляла 27,9 тыс. евро (2,79 млн. рублей по текущему курсу), но потом она снизилась до 23 тыс. евро. Это выделило автомобиль на фоне конкурентов.

Известно, что до конца текущего года на бывшем заводе Nissan в Барселоне запустят производство модели Omoda 5. Сеть точек продаж у Omoda в Испании насчитывает 45 центров, планируется увеличить их количество до 80. В Британии у Omoda 60 автосалонов, к концу года их будет 100, а в 2025 году добавятся еще 50 точек.

В России кроссовер Omoda C5 по итогам голосования ежегодной премии «ТОП-5 АВТО» стал абсолютным лидером в борьбе за титул «Car of the Year», а также одержал победу в номинации «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер».

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Quto

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Светлана Тарасенко
Фото:Omoda
Количество просмотров 2
15.08.2024
Фото:Omoda
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