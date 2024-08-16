Россияне берут все больше автокредитов и будут брать еще больше

Объединенное кредитное бюро: в июле количество автокредитов выросло на 61%

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) опубликовало результаты автокредитования в России за июль 2024 года. В течение месяца банки выдали 133,38 тыс. автокредитов на общую сумму 197,18 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов увеличилось на 61%, а их объем — на 57%.

В июле 2023 года было оформлено 82,94 тыс. автокредитов на сумму 125,70 млрд рублей. При этом средний размер автокредита снизился на 2%: с 1,52 млн рублей в июле 2023 года до 1,48 млн рублей в июле 2024 года.

Средний срок автокредитования увеличился на 9 мес.: с 63 мес. (5 лет 3 мес.) в июле 2023 г. до 72 мес. (6 лет) в июле этого года.

В июле по сравнению с июнем количество и объем выданных автокредитов увеличились на 1%.

Средний размер кредита составил 1,47 млн рублей, а средний срок кредитования – 71 месяц (5 лет и 11 месяцев).

В целом, за первые семь месяцев 2024 года было выдано 811,69 тыс. автокредитов на сумму 1,19 трлн рублей. И количество выросло на 80%, а объем – на 91%. В январе-июле 2023 года было оформлено 451,83 тыс. автокредитов на сумму 622,05 млрд рублей.

65% от общего количества и 69% от общего объема выдач автокредитов в июле пришлось на новые машины.

В июле полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля составила 20,42%, а к началу августа этот показатель вырос до 21,56%.

В число пяти регионов с наибольшими объемами выдачи автокредитов в июле вошли: Москва с 8,92 тыс. кредитов, Московская область – 8,89 тыс. кредитов, Санкт-Петербург – 5,86 тыс. кредитов, Краснодарский край – 5,69 тыс. кредитов и Татарстан – 5,47 тыс. кредитов.

Николай Филиппов, директор по риск-методологии ОКБ, объяснил высокий спрос на автокредиты в июле ожиданиями роста цен на автомобили и кредиты. Прогнозируемое повышение ключевой ставки подтолкнуло россиян к оформлению кредитов заранее. Также возможная индексация утильсбора с 1 октября способствует ускорению покупок. Он отметил, что ситуация с этими факторами ещё не определена, поэтому спрос на автокредиты в августе и сентябре может остаться на уровне июля или даже вырасти.

Также он подчеркнул, что ожидания подорожания подстегивают авторынок с начала года, что объясняет устойчивый рост сегмента автокредитования, несмотря на высокие ставки.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ОКБ