#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензовоз с топливом опрокинулся на трассе: его поднимали краном
16 августа
Бензовоз с топливом опрокинулся на трассе: его поднимали краном
Во Владимирской области перевернулся бензовоз
Интерьер Toyota Sequoia
16 августа
Самый выносливый внедорожник в мире теперь в России: сколько он стоит
В РФ появился в продаже большой внедорожник...
Скелет Omoda C5
16 августа
Раскрыты результаты краш-теста китайского кроссовера Omoda C5
Кроссовер Omoda C5 получил наивысшую оценку по...

Россияне берут все больше автокредитов и будут брать еще больше

Объединенное кредитное бюро: в июле количество автокредитов выросло на 61%

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) опубликовало результаты автокредитования в России за июль 2024 года. В течение месяца банки выдали 133,38 тыс. автокредитов на общую сумму 197,18 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов увеличилось на 61%, а их объем — на 57%.

В июле 2023 года было оформлено 82,94 тыс. автокредитов на сумму 125,70 млрд рублей. При этом средний размер автокредита снизился на 2%: с 1,52 млн рублей в июле 2023 года до 1,48 млн рублей в июле 2024 года.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Средний срок автокредитования увеличился на 9 мес.: с 63 мес. (5 лет 3 мес.) в июле 2023 г. до 72 мес. (6 лет) в июле этого года.

В июле по сравнению с июнем количество и объем выданных автокредитов увеличились на 1%.

Средний размер кредита составил 1,47 млн рублей, а средний срок кредитования – 71 месяц (5 лет и 11 месяцев).

В целом, за первые семь месяцев 2024 года было выдано 811,69 тыс. автокредитов на сумму 1,19 трлн рублей. И количество выросло на 80%, а объем – на 91%. В январе-июле 2023 года было оформлено 451,83 тыс. автокредитов на сумму 622,05 млрд рублей.

В России подешевел надежный бюджетный японский седан

65% от общего количества и 69% от общего объема выдач автокредитов в июле пришлось на новые машины.

В июле полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля составила 20,42%, а к началу августа этот показатель вырос до 21,56%.

В число пяти регионов с наибольшими объемами выдачи автокредитов в июле вошли: Москва с 8,92 тыс. кредитов, Московская область – 8,89 тыс. кредитов, Санкт-Петербург – 5,86 тыс. кредитов, Краснодарский край – 5,69 тыс. кредитов и Татарстан – 5,47 тыс. кредитов.

Николай Филиппов, директор по риск-методологии ОКБ, объяснил высокий спрос на автокредиты в июле ожиданиями роста цен на автомобили и кредиты. Прогнозируемое повышение ключевой ставки подтолкнуло россиян к оформлению кредитов заранее. Также возможная индексация утильсбора с 1 октября способствует ускорению покупок. Он отметил, что ситуация с этими факторами ещё не определена, поэтому спрос на автокредиты в августе и сентябре может остаться на уровне июля или даже вырасти.

Также он подчеркнул, что ожидания подорожания подстегивают авторынок с начала года, что объясняет устойчивый рост сегмента автокредитования, несмотря на высокие ставки.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: ОКБ

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Антон Тушин/ТАСС
Количество просмотров 4
16.08.2024
Фото:Антон Тушин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0