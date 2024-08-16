Устаревшие модели по-прежнему в лидерах российского автопарка

Российский автопарк возглавляют старые Lada, Focus, Corolla, Rio и Solaris

Российский автопарк по-прежнему формируют устаревшие модели, такие как снятые с производства автомобили Lada, Ford Focus, Toyota Corolla и корейские бестселлеры до 2022 года. Единственной моделью из топ-10, которая до сих пор производится, является Lada Niva, но и ее современной не назовешь.

Хотя количество этих автомобилей сокращается, аналитики не ожидают быстрого замещения старых моделей из-за высоких цен на новые авто.

В топ-10 самых распространенных машин в России на 1 июля входят пять моделей АВТОВАЗа и пять иномарок, включая Lada 2107, лидирующую по числу автомобилей (1,5 млн) и перепродажам (по материалам агентства «Автостат»). На втором месте -Lada Niva – почти 1 млн автомобилей.

Также среди моделей Lada в топ-10 попали Lada 2110 (0,75 млн штук) и Lada 2114 Samara (0,72 млн штук), производство которой продолжалось до 2017 года, и Lada 2106.

Kia Rio (1,03 млн) — самая популярная из иномарок, Hyundai Solaris, Ford Focus, Toyota Corolla также остаются распространенными, несмотря на прекращение производства. Renault Logan занимает шестое место с 0,8 млн машин.

По итогам 2021 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Kia Rio была бестселлером среди иномарок с объемом 82,9 тыс. проданных новых автомобилей. В целом корейские марки заняли существенную долю рынка после кризиса 2015 года, но Rio и Solaris входили в топ-3 рынка и в 2013–2014 годах, уступая лишь Lada Granta.

На рынке подержанных авто ощущается дефицит, и такие модели, как Kia Rio, постепенно вытесняют Lada 2106. Однако заменить устаревшие модели на более свежие автомобили затруднительно из-за высоких цен, особенно для жителей регионов.

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Источник: «Коммерсант»