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192 силы, автомат Aisin: кроссовер нового поколения запущен в производство

В Китае стартовало производство Changan CS75 Plus нового поколения

Китайская компания Changan начала производство нового поколения кроссовера CS75 Plus. У автомобиля новый кузов и полностью переработанный интерьер. Длина новинки 4770 мм, что на 60 мм больше, чем у предыдущего, колесная база равна 2800 мм.

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Под капотом Changan CS75 Plus бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 188 или 192 л.с. в зависимости от версии. Ожидается, что новую модель могут оснастить полным приводом.

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus

На передней панели расположен блок из трех дисплеев, на центральном тоннеле предусмотрено две панели для подзарядки смартфонов, в наличии сиденья с выраженной боковой поддержкой и кожаной обивкой. Задние фонари автомобиля соединены светодиодной полосой.

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ithome.com

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Ушакова Ирина
Фото:ITHome
Количество просмотров 6
16.08.2024
Фото:ITHome
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