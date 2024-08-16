192 силы, автомат Aisin: кроссовер нового поколения запущен в производство
Китайская компания Changan начала производство нового поколения кроссовера CS75 Plus. У автомобиля новый кузов и полностью переработанный интерьер. Длина новинки 4770 мм, что на 60 мм больше, чем у предыдущего, колесная база равна 2800 мм.
Под капотом Changan CS75 Plus бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 188 или 192 л.с. в зависимости от версии. Ожидается, что новую модель могут оснастить полным приводом.
На передней панели расположен блок из трех дисплеев, на центральном тоннеле предусмотрено две панели для подзарядки смартфонов, в наличии сиденья с выраженной боковой поддержкой и кожаной обивкой. Задние фонари автомобиля соединены светодиодной полосой.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: ithome.com