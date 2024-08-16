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Раскрыты объемы продаж автомобилей Москвич за полгода в России

Автозавод «Москвич» продал за полгода 10 000 машин при годовом плане в 27 000 штук

Автозавод «Москвич» за первое полугодие 2024 года продал 10 тыс. машин.

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Годовой план продаж составляет 27 тыс. машин, рассказал коммерческий директор предприятия Максим Златокрылец. Так он ответил на вопрос, сохраняет ли завод ранее названный план продаж на 2024 год. Также Златокрылец отметил, что продажи предприятия растут.

Он подтвердил, что планы продать за текущий год 27 тыс. экземпляров Москвичей сохраняются.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 3
16.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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