Ввоз китайских машин через Приморье рекордно вырос: популярны Changan и Chery
За семь месяцев текущего года в Приморье из Китая ввезли 4,4 тыс. автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни. Это в шесть раз больше, чем за тот же период 2023 года.
В таможне уточнили, что около половины из ввезенных в текущем году автомобилей (2137) оформлено за последние два месяца.
За указанный период чаще всего ввозили модели Changan, Chery и Geely. Это касается как новых машин, так и подержанных.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: ТАСС