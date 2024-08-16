Ввоз китайских машин через Приморье рекордно вырос: популярны Changan и Chery

За семь месяцев 2024 года ввоз легковых авто из КНР в Приморье вырос в шесть раз

За семь месяцев текущего года в Приморье из Китая ввезли 4,4 тыс. автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни. Это в шесть раз больше, чем за тот же период 2023 года.

В таможне уточнили, что около половины из ввезенных в текущем году автомобилей (2137) оформлено за последние два месяца.

За указанный период чаще всего ввозили модели Changan, Chery и Geely. Это касается как новых машин, так и подержанных.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: ТАСС