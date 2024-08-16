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Импортозамещение: детали для отечественных машин будут делать в России

В России наладили производство деталей для Lada Largus, Lada Vesta и ГАЗель Next

Один из крупнейших российских производителей автозапчастей, научно-производственное объединение «БелМаг», наладил производство узлов подвески и рулевой системы для автомобилей Lada Largus, Lada Vesta и ГАЗель Next. Об этом сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).

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Выпуск компонентов наладили в Магнитогорске Челябинской области. Инвестиции в производство оцениваются примерно в 300 млн рублей, из которых 222 млн рублей – это льготный заём, предоставленный ФРП в рамках специальной программы «Автокомпоненты». Также на предприятии запущено дополнительное производство шаровых опор и рулевых наконечников, планируемая мощность в год составляет до 360 тыс. опор и до 500 тыс. наконечников.

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Представители «БелМаг» подчеркнули, что, благодаря займу ФРП, совокупный объем выпуска шаровых опор увеличился на 14%, а наконечников – на 36%. До настоящего момента для Lada Largus и ГАЗель Next использовались шаровые опоры производства словацкого завода немецкой компании. Lada Vesta оснащали рулевым наконечником производства корейских партнеров.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
16.08.2024
Фото:Depositphotos
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