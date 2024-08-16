Максим Ликсутов: учащиеся на 15% чаще оплачивали свой проезд в городском транспорте

«Единый» билет для обучающихся действует в автобусах, трамваях, метро, МЦК и МЦД

Максим Ликсутов сообщил, что за 6 месяцев учащиеся почти на 15% чаще оплачивали проезд в городском транспорте, чем в прошлом году. Это удобно и выгодно с билетом «Единый» для обучающихся, который:

действует в автобусах и электробусах, трамваях и метро, МЦК и МЦД (зона «Центральная»)

пополнить можно на 30 или 90 дней

активировать нужно в течение 10 дней после покупки

на 7% выгоднее раздельных абонементов.

Напомним, что раньше школьники по карте москвича обучающегося отдельно покупали абонементы на метро и наземный транспорт, а с 2022 года появилась возможность оплачивать все сразу.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

– Стоимость проездных для школьников и студентов в столице остается самой низкой среди крупных городов России — скидка на проезд доходит до 80%. Благодаря внедрению «Единых» билетов с 2022 года число учащихся, которые пользуются и метро, и наземным транспортом, выросло в 1,5 раза.

За половину этого года почти 750 тыс. обучающихся воспользовались льготой на городском транспорте. Это на 22% больше, чем 2 года назад. Продолжаем повышать доступность городского транспорта, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Дептранс Москвы