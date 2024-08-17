Собрались брать «китайца» на вторичке? Вот на что стоит обратить внимание в первую очередь

При покупке китайского авто на вторичке нужно внимательно осмотреть кузов

Рынок подержанных автомобилей пестрит предложениями, и китайские автомобили стали всё чаще привлекать внимание российских покупателей. Их доступная цена, современный дизайн и богатая комплектация привлекают многих. Однако перед покупкой важно знать, на что обратить внимание, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в будущем.

Первым делом следует осмотреть кузов автомобиля. Китайские производители в некоторых случаях не проводят адаптацию своих моделей к российским условиям, что может привести к быстрому появлению коррозии. Обратите внимание на места, где чаще всего появляется коррозия: пороги, арки колес, днище, кромки дверей. Если вы обнаружите следы ржавчины, это повод для серьезного торга.

Далее необходимо осмотреть днище автомобиля и проверить подвеску. Проверьте состояние амортизаторов, пружин, сайлент-блоков, шаровых опор, рулевых тяг. Обратите внимание на наличие люфтов, посторонних шумов при движении, деформаций деталей. Проверьте состояние тормозных колодок, дисков, суппортов.

Важно проверить состояние двигателя, чтобы избежать проблем с его дальнейшей эксплуатацией. Обращайте внимание на уровень масла и антифриза.

Если автомобиль оснащен вариатором или роботом, то перед покупкой настоятельно рекомендуется провести их диагностику у специалиста.

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Источник: Прайм