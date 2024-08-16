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Водители-курьеры сэкономят много времени благодаря новому концепту фургона

В России разработали специальный грузовик для доставки посылок маркетплейсами

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) разработал специальный грузовик для маркетплейсов. В прошлом году предприятие представило «переднеприводную ГАЗель, это концепт фургона SDV 3.5, аббревиатура которой означает «Универсальный автомобиль для служб доставки».

ГАЗ SDV 3.5
ГАЗ SDV 3.5
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Ключевой особенностью низкопольного электрофургона являются сдвижные боковые двери, а также сквозной проход между кабиной и грузовым отсеком. Сзади есть откидной пандус и автоматические двери роллетного типа. В реализации проекта участвуют специалисты команды программы развития лидеров БС-250. В настоящее время уже проходят совместные испытания машины, в которых планируется участие маркетплейсов.

ГАЗ SDV 3.5 внутри
ГАЗ SDV 3.5 внутри

177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер
«Это удобная машина для курьера. Водитель сможет доставлять на порядок больше посылок, чем на обычном автомобиле», – рассказал директор по развитию и инновациям Горьковского автозавода Андрей Кузнецов.

По подсчетам специалистов, водитель-экспедитор управляет автомобилем всего 2,5 часа, а 70% времени уходит на выдачу посылок клиентам. Благодаря разработанному фургону SDV 3.5. эти затраты сократятся.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Quto

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Светлана Тарасенко
Фото:
Кадаков Максим
Количество просмотров 5
16.08.2024
Фото:
Кадаков Максим
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