Эти ошибки чаще всего допускают покупатели автомобилей с пробегом

Эксперт Родионов назвал пять распространенных ошибок при покупке машины с рук

При покупке машины «с рук» люди обычно допускают много ошибок, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Например, покупатели нередко верят толщиномеру.

По словам специалиста, сейчас на рынке очень много кузовных сервисов, которые красят автомобиль «под прибор». Толщиномер показывает, что элемент некрашеный, но в действительности он красился.

Также граждане проверяют авто через онлайн-сервисы, но не заезжают в сервис. Техническое состояние машины необходимо внимательно проверять, отмечает Родионов.

Еще он советует проверить историю машины с точки зрения ФНП. Именно в нотариальной палате есть сведения о залогах и ограничениях в ГАИ.

Часто в объявлении указывается один VIN-номер автомобиля, однако по факту он другой. При проверке онлайн-сервисами в отчете все будет хорошо. Покупатель при осмотре может забыть сверить VIN-номер, на что и рассчитывают недобросовестные продавцы.

Бывает, что человек пытается найти хорошую машину с пробегом и начинает придираться к мелочам, например к потертому рулю. Но, чересчур отвлекаясь на детали, он может не заметить более серьезные неисправности, рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Российская газета