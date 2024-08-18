#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Franklin Series 15
18 августа
Продается винтажная модель для ценителей редких машин: с мощным 8-цилиндровым мотором
В Санкт-Петербурге выставили на продажу...
Интерьер Chevrolet Epica
18 августа
Большой седан с надежными агрегатами и крепкой подвеской по цене Гранты? Есть такой!
Эксперт «За рулем» рекомендует рассмотреть...
Эксперт рассказал, что будет с ценами на запчасти к концу этого года
18 августа
Эксперт рассказал, что будет с ценами на запчасти к концу этого года
Эксперт Астафуров: к 2025 году ожидается рост...

Эти ошибки чаще всего допускают покупатели автомобилей с пробегом

Эксперт Родионов назвал пять распространенных ошибок при покупке машины с рук

При покупке машины «с рук» люди обычно допускают много ошибок, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Например, покупатели нередко верят толщиномеру.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

По словам специалиста, сейчас на рынке очень много кузовных сервисов, которые красят автомобиль «под прибор». Толщиномер показывает, что элемент некрашеный, но в действительности он красился.

Также граждане проверяют авто через онлайн-сервисы, но не заезжают в сервис. Техническое состояние машины необходимо внимательно проверять, отмечает Родионов.

Еще он советует проверить историю машины с точки зрения ФНП. Именно в нотариальной палате есть сведения о залогах и ограничениях в ГАИ.

177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер

Часто в объявлении указывается один VIN-номер автомобиля, однако по факту он другой. При проверке онлайн-сервисами в отчете все будет хорошо. Покупатель при осмотре может забыть сверить VIN-номер, на что и рассчитывают недобросовестные продавцы.

Бывает, что человек пытается найти хорошую машину с пробегом и начинает придираться к мелочам, например к потертому рулю. Но, чересчур отвлекаясь на детали, он может не заметить более серьезные неисправности, рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
Количество просмотров 6
18.08.2024
Фото:ТАСС/ Владимир Саяпин
Поделиться:
Оцените материал:
0