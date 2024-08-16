Раскрыты результаты краш-теста китайского кроссовера Omoda C5
Фастбек-кроссовер Omoda C5 в очередной раз продемонстрировал высокий уровень безопасности, получив 5 звезд по азиатской классификации ASEAN NCAP. Глобальная модель бренда набрала в сумме 88,64 балла, что стало лучшим результатом в классе городских кроссоверов, сообщили в пресс-службе бренда.
Ранее автомобиль уже удостаивался наивысших международных оценок, получив 5 звезд по системам Euro NCAP и ANCAP, последняя из которых принадлежит всемирно известной австралийской организации.
Прохождение тестов ASEAN NCAP было инициировано совместными усилиями КНР и Малайзии. Omoda C5 получил высшие баллы в 11 из 18 категорий испытаний, обновив различные рекорды. Так, при оценке в категориях «Защита взрослых пассажиров» и «Системы безопасности» модель продемонстрировала исключительные результаты, набрав в совокупности 88,64 балла, тем самым установив новые стандарты.
Omoda C5 получил множество электронных ассистентов и помощников водителя. В его оснащение входит ряд интеллектуальных технологий, способных снизить последствия ДТП и предотвратить его. В их числе адаптивный круиз-контроль (ACC), система автоматического экстренного торможения (AEB), ассистент контроля слепых зон (BSD) и прочее.
Кроссовер на 78% изготовлен из высокопрочной стали, а ключевые элементы конструкции усилены сверхвысокопрочной сталью и сталью горячей штамповки, предел прочности которой достигает 1500 МПа. Это создает эффект капсулы, дополнительно оберегающей водителя и пассажиров.
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Источник: Omoda