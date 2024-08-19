Они легко проезжают 300-400 тыс. км: названы самые выносливые машины

Эксперт Антюфьев перечислил 7 автомобилей с ресурсом более 300 тысяч километров

Несколько моделей брендов Ford, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Skoda могут без серьезных поломок проехать более 300 тыс. км при должном обслуживании и бережной эксплуатации, рассказал глава отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

Среди этих выносливых автомобилей эксперт упомянул Ford Kuga второго поколения с 2,5-литровым атмосферным двигателем. Мотор простой и надежный, что позволяет ему легко преодолевать отметку в 300 тыс. км.

Ford Kuga

Kia Rio и Hyundai Solaris при правильном обслуживании тоже способны преодолеть отметку в 300 тыс. км, однако заводской катализатор может разрушиться уже к 80 тыс. км пробега, рассказал специалист. Также он указал на Renault Logan с двигателями 1.4 8V (75 л. с.) и 1.6 8V (87 или 84 л. с.). При этом специалист упомянул о необходимости замены ремня ГРМ каждые 100 тыс. км.

Kia Rio

Также одними из самых надежных автомобилей в своем сегменте считаются Volkswagen Polo и Skoda Rapid с двигателем 1.6 л (90 и 110 л. с.). В перечень вошел и Ford Focus II, особенно в версии с двигателем 2.0 MT (145 л. с.). Бензиновые моторы 1.4 (80 л. с.) и 1.6 (100 л. с., 115 л. с.) легко проезжают больше 300 тыс. км, а дизельный 1.8 (115 л. с.) и более 350 тыс. км, рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Российская газета