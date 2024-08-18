Продается винтажная модель для ценителей редких машин: с мощным 8-цилиндровым мотором

В Санкт-Петербурге выставили на продажу Franklin Series 15 за 6,5 млн рублей

В России появилась возможность купить винтажную модель Franklin Series 15 - такое объявление появилось на платформе Авито Авто.

Franklin Series 15

Franklin, основанная в 1901 году, известна своими инновациями и нетрадиционными инженерными решениями. Все автомобили этой марки оснащались двигателями с воздушным охлаждением и деревянными рамами, что уже считалось устаревшим в то время. Однако компания внедряла и передовые технологии, такие как биметаллические блоки цилиндров и автоматическое опережение зажигания.

Модель Franklin Series 15, выпущенная в 1931 году, оборудована мощным восьмицилиндровым мотором объемом 4,5 л с воздушным охлаждением, позволяющим развивать скорость до 130 км/ч. Из 2400 произведенных экземпляров, этот автомобиль является настоящей находкой для коллекционеров.

Внешний вид автомобиля привлекает внимание вертикальной радиаторной решеткой, большими круглыми фарами и хромированным бампером. Кузов черного цвета сочетается с просторным салоном в пастельных тонах, где активно используется дерево.

Этот раритетный автомобиль, представляющий собой сочетание устаревших и передовых технологий своего времени, станет жемчужиной любой коллекции.

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Источник: Авито Авто