Эксперт рассказал, что будет с ценами на запчасти к концу этого года
В автомобильной отрасли, как и во многих других сферах, наблюдается постоянная динамика, обусловленная множеством факторов, включая экономические, геополитические и технологические изменения.
По мнению Романа Астафурова, руководителя отдела по работе с юридическими лицами «Страхового брокера AMsec24», цены на автозапчасти и обслуживание автомобилей в России могут вырасти на 2-3% к 2025 году. Причиной этого, по его словам, являются нестабильная экономическая ситуация и геополитические изменения. Все это может привести к ослаблению рубля, что, в свою очередь, повлияет на стоимость импортных запчастей.
Введение новых или повышение существующих таможенных пошлин на импортные запчасти также может привести к росту цен. Санкции, введенные против России, могут ограничить доступ к определенным видам запчастей и комплектующих, что может привести к их дефициту и, как следствие, к повышению цен.
Несмотря на прогнозируемый рост цен на запчасти, эксперты не ожидают резкого повышения цен на автомобили. Рынок будет подстраиваться под новые условия, и на динамику цен будут влиять конкуренция и изменения в потребительском спросе.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Российская газета