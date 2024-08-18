#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Franklin Series 15
18 августа
Продается винтажная модель для ценителей редких машин: с мощным 8-цилиндровым мотором
В Санкт-Петербурге выставили на продажу...
Интерьер Chevrolet Epica
18 августа
Большой седан с надежными агрегатами и крепкой подвеской по цене Гранты? Есть такой!
Эксперт «За рулем» рекомендует рассмотреть...
Эксперт рассказал, что будет с ценами на запчасти к концу этого года
18 августа
Эксперт рассказал, что будет с ценами на запчасти к концу этого года
Эксперт Астафуров: к 2025 году ожидается рост...

Эксперт рассказал, что будет с ценами на запчасти к концу этого года

Эксперт Астафуров: к 2025 году ожидается рост цен на обслуживание машин на 2-3%

В автомобильной отрасли, как и во многих других сферах, наблюдается постоянная динамика, обусловленная множеством факторов, включая экономические, геополитические и технологические изменения.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

По мнению Романа Астафурова, руководителя отдела по работе с юридическими лицами «Страхового брокера AMsec24», цены на автозапчасти и обслуживание автомобилей в России могут вырасти на 2-3% к 2025 году. Причиной этого, по его словам, являются нестабильная экономическая ситуация и геополитические изменения. Все это может привести к ослаблению рубля, что, в свою очередь, повлияет на стоимость импортных запчастей.

177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер

Введение новых или повышение существующих таможенных пошлин на импортные запчасти также может привести к росту цен. Санкции, введенные против России, могут ограничить доступ к определенным видам запчастей и комплектующих, что может привести к их дефициту и, как следствие, к повышению цен.

Несмотря на прогнозируемый рост цен на запчасти, эксперты не ожидают резкого повышения цен на автомобили. Рынок будет подстраиваться под новые условия, и на динамику цен будут влиять конкуренция и изменения в потребительском спросе.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 6
18.08.2024
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0