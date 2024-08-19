Производство Lada запустили после простоя
В Тольятти и Ижевске АВТОВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada, который прекращался на время 3-недельного единого корпоративного отпуска (с 29 июля по 18 августа). Во время отпуска завод выполнил более десяти тысяч задач, связанных с ремонтом и модернизацией производства и улучшением условий труда.
За время простоя на заводе в Тольятти провели подготовку к серийному выпуску седана Lada Aura, оптимизировали линию сборки Lada Niva. На ижевской площадке, где выпускают Lada Largus, проводятся мероприятия по расширению списка версий семейства модели, а также подготовка к старту электрического Lada e-Largus.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: «Российская газета»