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Производство Lada запустили после простоя

АВТОВАЗ возобновил в РФ выпуск автомобилей Lada после трехнедельного перерыва

В Тольятти и Ижевске АВТОВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada, который прекращался на время 3-недельного единого корпоративного отпуска (с 29 июля по 18 августа). Во время отпуска завод выполнил более десяти тысяч задач, связанных с ремонтом и модернизацией производства и улучшением условий труда.

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За время простоя на заводе в Тольятти провели подготовку к серийному выпуску седана Lada Aura, оптимизировали линию сборки Lada Niva. На ижевской площадке, где выпускают Lada Largus, проводятся мероприятия по расширению списка версий семейства модели, а также подготовка к старту электрического Lada e-Largus.

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Супертест моторных масел

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
19.08.2024
Фото:АВТОВАЗ
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