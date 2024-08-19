Производство Lada запустили после простоя

АВТОВАЗ возобновил в РФ выпуск автомобилей Lada после трехнедельного перерыва

В Тольятти и Ижевске АВТОВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada, который прекращался на время 3-недельного единого корпоративного отпуска (с 29 июля по 18 августа). Во время отпуска завод выполнил более десяти тысяч задач, связанных с ремонтом и модернизацией производства и улучшением условий труда.

За время простоя на заводе в Тольятти провели подготовку к серийному выпуску седана Lada Aura, оптимизировали линию сборки Lada Niva. На ижевской площадке, где выпускают Lada Largus, проводятся мероприятия по расширению списка версий семейства модели, а также подготовка к старту электрического Lada e-Largus.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Источник: «Российская газета»