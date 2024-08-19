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Этот популярный «европеец» подешевел почти на полмиллиона в России

В России дилеры снизили цены на автомобили Skoda Kodiaq на 400 тыс. рублей

В России ряд крупных дилерских центров решил снизить цены на новые машины, ввезенные по параллельному импорту. Среди прочих моделей заметно подешевел чешский кроссовер Skoda Kodiaq.

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Так, в начале лета в дилерском центре на северо-западе Москвы машину из новой партии продавали за 5,6 млн руб. Через какое-то время она подешевела на 100 тыс. руб. Сейчас ее цена составляет 5,2 млн руб.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

150 сил, робот вместо вариатора, крутой салон: популярный кроссовер обновился и почти не подорожал

Во столько оценили топовую версию автомобиля с 2,0-литровым агрегатом мощностью 220 л. с. Привод полный. Уточняется, что автомобиль в богатой комплектации. Салон отделан высококачественной экокожей.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 1
19.08.2024
Фото:Skoda
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-1

Отзывы о Skoda Kodiaq ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

-8