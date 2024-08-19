Этот популярный «европеец» подешевел почти на полмиллиона в России
В России ряд крупных дилерских центров решил снизить цены на новые машины, ввезенные по параллельному импорту. Среди прочих моделей заметно подешевел чешский кроссовер Skoda Kodiaq.
Так, в начале лета в дилерском центре на северо-западе Москвы машину из новой партии продавали за 5,6 млн руб. Через какое-то время она подешевела на 100 тыс. руб. Сейчас ее цена составляет 5,2 млн руб.
Во столько оценили топовую версию автомобиля с 2,0-литровым агрегатом мощностью 220 л. с. Привод полный. Уточняется, что автомобиль в богатой комплектации. Салон отделан высококачественной экокожей.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru
Отзывы о Skoda Kodiaq ()
Вместительный
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((