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В России открылись первые шоу-румы белорусского автобренда
Компания Belgee официально объявила об открытии...

В России открылись первые шоу-румы белорусского автобренда

Компания Belgee официально объявила об открытии дилерских центров в России

Дистрибьютор Belgee в России сообщил об открытии 33 официальных дилеров белорусского автобренда, сказано в сообщении компании. Автосалоны марки открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и прочих городах.

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В ряде регионов проходят подготовка и оформление шоу-румов. Уточняется, что до конца текущего года в России планируется открыть не менее 120 центров.

«Благодаря организованной цепочке поставок Belgee обеспечивает наличие на дилерских станциях технического обслуживания запасных частей и расходных материалов, необходимых для своевременного сервисного обслуживания», – заявил дистрибьютор.
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Компания Belgee производит автомобили на базе моделей бренда Geely. Сейчас в РФ в продаже имеются компактный кроссовер Belgee X50 (Geely Coolray) и среднеразмерный X70 (Atlas Pro).

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Источник: Belgee

19 августа
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Ушакова Ирина
Фото:Belgee
Количество просмотров 1
19.08.2024
Фото:Belgee
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