В России открылись первые шоу-румы белорусского автобренда
Дистрибьютор Belgee в России сообщил об открытии 33 официальных дилеров белорусского автобренда, сказано в сообщении компании. Автосалоны марки открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и прочих городах.
В ряде регионов проходят подготовка и оформление шоу-румов. Уточняется, что до конца текущего года в России планируется открыть не менее 120 центров.
«Благодаря организованной цепочке поставок Belgee обеспечивает наличие на дилерских станциях технического обслуживания запасных частей и расходных материалов, необходимых для своевременного сервисного обслуживания», – заявил дистрибьютор.
Компания Belgee производит автомобили на базе моделей бренда Geely. Сейчас в РФ в продаже имеются компактный кроссовер Belgee X50 (Geely Coolray) и среднеразмерный X70 (Atlas Pro).
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Belgee