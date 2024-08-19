Легендарный 150-сильный универсал с автоматом: сколько он стоит сейчас
Ford Focus не так давно был очень популярен в России. Этот автомобиль можно купить новым и сейчас. Например, частное лицо из Москвы продает универсал 2023 г. в. за 3 199 000 рублей.
Уточняется, что машина представлена в комплектации Titanium, в которую входит климат-контроль, кожаный мультируль, подогрев передних сидений, задние парктроники, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и другое.
Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost мощностью 150 л. с. и классической 6-ступенчатой АКП. Привод передний. Автомобиль также оснащен фирменной многорычажной подвеской FlехRidе.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Ford Focus ()
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.