Легендарный 150-сильный универсал с автоматом: сколько он стоит сейчас

В России появился в продаже новый Ford Focus за 3,2 млн рублей

Ford Focus не так давно был очень популярен в России. Этот автомобиль можно купить новым и сейчас. Например, частное лицо из Москвы продает универсал 2023 г. в. за 3 199 000 рублей.

Уточняется, что машина представлена в комплектации Titanium, в которую входит климат-контроль, кожаный мультируль, подогрев передних сидений, задние парктроники, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и другое.

Ford Focus

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost мощностью 150 л. с. и классической 6-ступенчатой АКП. Привод передний. Автомобиль также оснащен фирменной многорычажной подвеской FlехRidе.

Ford Focus

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»