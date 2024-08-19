#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сколько зарабатывает дилер китайских автомобилей
19 августа
«Опора России»: Дилер зарабатывает 150 тысяч рублей с 3 миллионов
На выставке MIMS рассказали, из-за чего бизнес...
Проверенные запчасти на MIMS
19 августа
Академия Groupauto: Чаще всего подделывают фильтры и амортизаторы
На выставке MIMS рассказали, как найти...
Завод «Автодизель» на выставке MIMS в Москве показал новый мотор для автобусов
19 августа
Завод «Автодизель» на выставке MIMS в Москве показал новый мотор для автобусов
ЯМЗ представил 6-цилиндровый 7,7-литровый...

Легендарный 150-сильный универсал с автоматом: сколько он стоит сейчас

В России появился в продаже новый Ford Focus за 3,2 млн рублей

Ford Focus не так давно был очень популярен в России. Этот автомобиль можно купить новым и сейчас. Например, частное лицо из Москвы продает универсал 2023 г. в. за 3 199 000 рублей.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Уточняется, что машина представлена в комплектации Titanium, в которую входит климат-контроль, кожаный мультируль, подогрев передних сидений, задние парктроники, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и другое.

Ford Focus
Ford Focus

150 сил, робот вместо вариатора, крутой салон: популярный кроссовер обновился и почти не подорожал

Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost мощностью 150 л. с. и классической 6-ступенчатой АКП. Привод передний. Автомобиль также оснащен фирменной многорычажной подвеской FlехRidе.

Ford Focus
Ford Focus

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Ford
Количество просмотров 6
19.08.2024
Фото:Ford
Поделиться:
Оцените материал:
-2

Отзывы о Ford Focus ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.

+29