#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайцы продолжают захватывать российский авторынок
20 августа
Китайцы продолжают захватывать российский авторынок
Эксперт Удалов: доля топ-5 китайских...
Пятый этап RDRC: финальная битва сезона!
20 августа
Пятый этап RDRC: финальная битва сезона!
На RDRC Racepark пройдет пятый этап Чемпионата...
DFSK 500
20 августа
Замена Hyundai Creta за ₽1,75 млн: один из самых дешевых кроссоверов теперь в РФ
В России стартовали продажи доступного...

Почему независимым автомеханикам нужно дать доступ к документации автоконцернов

Глава РОАД: НСТО не может иметь доступ к техинформации наравне с дилером

Вопрос о том, должны ли независимые станции технического обслуживания (НСТО) иметь равный доступ к документации от автопроизводителей, как и официальные дилеры, обсудили эксперты на открытой-конференц площадке «AGORA». Круглый стол состоялся 19 августа в рамках международной выставки MIMS Automobility Moscow.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«Независимая станция технического обслуживания при всём своём желании, что она может осуществить ремонт, например колодок, но при этом не сделать остальные другие работы – не может иметь одинаковый доступ к технической информации, как официальный дилер. Другие инвестиции, другие центры мы строим, другие расходы, вот поэтому на этапе гарантийного ремонта, доступ к технической информации должен быть разный», – заявил президент Ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По его мнению, на гарантийный период у дилерских центров должно быть преимущество. «Наше предложение, чтобы производитель техническую информацию хранил до 10 лет с момента продажи автомобиля на российском рынке, и доступ к этой информации на гарантийном этапе имел дилер, на втором этапе, когда автомобиль сходит с гарантии, — имели все».

Инспектор достал оружие — в каких случаях он может стрелять?

Глава РОАД отметил, что доступ к техинформации должны получить все сертифицированные НСТО с компетентным персоналом.

Алексей Березовский, вице-президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания транспортных средств (НАПТО), высказал мнение, что можно выдавать некоторую техинформацию по ремонту автомобиля, по-настоящему прошедшей сертификацию НСТО, поскольку не во всех регионах достаточно дилерских центров и некоторым потребителям приходится ездить обслуживаться за сотни километров.

Есть объективная необходимость в компетентных, сертифицированных независимых СТО, которые обладают технической информацией по ремонту автомобиля в его гарантийный период использования. Несправедливо лишать потребителя возможности пройти ТО в том месте, где ему ближе и быстрее, отметил Березовский.

При этом он согласился с мнением Подщеколдина, что, действительно, дилерские центры вкладывают огромные деньги в обеспечение и обучение персонала, но на сегодняшний день для СТО система сертификации — добровольная.

Наталья Ваганова, Член Правления Союза автосервисов, владелец и генеральный директор СТО «АВТОритет», прибавила, что есть немало ответственных НСТО, которые обучают своих сотрудников и следят за качеством выполняемой работы.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 3
20.08.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0