Почему независимым автомеханикам нужно дать доступ к документации автоконцернов

Глава РОАД: НСТО не может иметь доступ к техинформации наравне с дилером

Вопрос о том, должны ли независимые станции технического обслуживания (НСТО) иметь равный доступ к документации от автопроизводителей, как и официальные дилеры, обсудили эксперты на открытой-конференц площадке «AGORA». Круглый стол состоялся 19 августа в рамках международной выставки MIMS Automobility Moscow.

«Независимая станция технического обслуживания при всём своём желании, что она может осуществить ремонт, например колодок, но при этом не сделать остальные другие работы – не может иметь одинаковый доступ к технической информации, как официальный дилер. Другие инвестиции, другие центры мы строим, другие расходы, вот поэтому на этапе гарантийного ремонта, доступ к технической информации должен быть разный», – заявил президент Ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По его мнению, на гарантийный период у дилерских центров должно быть преимущество. «Наше предложение, чтобы производитель техническую информацию хранил до 10 лет с момента продажи автомобиля на российском рынке, и доступ к этой информации на гарантийном этапе имел дилер, на втором этапе, когда автомобиль сходит с гарантии, — имели все».

Глава РОАД отметил, что доступ к техинформации должны получить все сертифицированные НСТО с компетентным персоналом.

Алексей Березовский, вице-президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания транспортных средств (НАПТО), высказал мнение, что можно выдавать некоторую техинформацию по ремонту автомобиля, по-настоящему прошедшей сертификацию НСТО, поскольку не во всех регионах достаточно дилерских центров и некоторым потребителям приходится ездить обслуживаться за сотни километров.

Есть объективная необходимость в компетентных, сертифицированных независимых СТО, которые обладают технической информацией по ремонту автомобиля в его гарантийный период использования. Несправедливо лишать потребителя возможности пройти ТО в том месте, где ему ближе и быстрее, отметил Березовский.

При этом он согласился с мнением Подщеколдина, что, действительно, дилерские центры вкладывают огромные деньги в обеспечение и обучение персонала, но на сегодняшний день для СТО система сертификации — добровольная.

Наталья Ваганова, Член Правления Союза автосервисов, владелец и генеральный директор СТО «АВТОритет», прибавила, что есть немало ответственных НСТО, которые обучают своих сотрудников и следят за качеством выполняемой работы.

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