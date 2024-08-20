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Ремонт станет еще дороже: как повышение налогов повлияет на автобизнес

Эксперт Николин: из-за налоговой реформы ремонт машин подорожает в РФ на 30-40%

На открытой конференц-площадке «AGORA» эксперты обсудили вопрос, как повышение налогов повлияет на автобизнес в России. Круглый стол состоялся 19 августа в рамках международной выставки MIMS Automobility Moscow.

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Госдума на заседании 10 июля приняла в окончательном, третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы, поправки включают введение с 2025 г. дифференцированного НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода и повышение налога на прибыль организаций с 20% до 25%.

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Член Правления Союза автосервисов, руководитель франчайзинговой сети автосервисов «Реактор» Илья Николин в ходе обсуждения предоставил расчеты, которые показывают, что новая налоговая реформа спровоцирует повышение цен на ремонт автомобилей для потребителей.

«Мы ожидаем рост стоимости наших услуг как минимум на 30-40%», – заявил он.

Ольга Селезнева, председатель Региональной ассоциации станций технического обслуживания автомобилей (РАСТО), руководитель техцентра «ВОЛИН», считает, что новый закон «стёр грань между тем, что можно и что нельзя». По ее мнению, налоговая реформа увеличит нагрузку на добросовестный бизнес, а нарушение технологических норм серым сектором возрастет.

Также вырастут поставки фальсификата автозапчастей и масел, увеличится дефицит квалифицированных сотрудников. Последствием налоговой реформы станет формирование неравноправных условий для ведения бизнеса среди добросовестных предпринимателей и недобросовестных в сфере автобизнеса, подытожила Селезнева.

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Супертест моторных масел

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
20.08.2024
Фото:Depositphotos
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