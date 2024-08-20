Российский автозавод Haval перестал выпускать две модели

Компания Haval прекратила выпуск в России кроссоверов F7 и F7x первого поколения

Компания Haval прекратила выпуск автомобилей F7 и F7x первого поколения на заводе в Тульской области. На предприятии началось производство кроссовера F7 новой генерации, сообщили в «Хавейл Мотор Рус».

«Решение о выводе на российский рынок и производстве в стране модели F7x пока не принято, изучаем рынок и спрос. Что касается моделей старого поколения, сейчас распродаются автомобили, которые имеются у дилеров», – пояснили в компании.

Haval F7x

Уточняется, что с мая 2019 года по июнь текущего года в РФ было продано 94,6 тыс. кроссоверов Haval F7 и кросс-купе F7X. В прошлом году совокупные продажи моделей F-серии вышли на второе место по популярности после популярнейшего Haval Jolion среди моделей марки в России.

Haval F7

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Источник: «Известия»