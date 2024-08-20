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Российский автозавод Haval перестал выпускать две модели

Компания Haval прекратила выпуск в России кроссоверов F7 и F7x первого поколения

Компания Haval прекратила выпуск автомобилей F7 и F7x первого поколения на заводе в Тульской области. На предприятии началось производство кроссовера F7 новой генерации, сообщили в «Хавейл Мотор Рус».

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«Решение о выводе на российский рынок и производстве в стране модели F7x пока не принято, изучаем рынок и спрос. Что касается моделей старого поколения, сейчас распродаются автомобили, которые имеются у дилеров», – пояснили в компании.
Haval F7x
Haval F7x

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Уточняется, что с мая 2019 года по июнь текущего года в РФ было продано 94,6 тыс. кроссоверов Haval F7 и кросс-купе F7X. В прошлом году совокупные продажи моделей F-серии вышли на второе место по популярности после популярнейшего Haval Jolion среди моделей марки в России.

Haval F7
Haval F7

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 2
20.08.2024
Фото:Haval
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