Российский автозавод Haval перестал выпускать две модели
Компания Haval прекратила выпуск автомобилей F7 и F7x первого поколения на заводе в Тульской области. На предприятии началось производство кроссовера F7 новой генерации, сообщили в «Хавейл Мотор Рус».
«Решение о выводе на российский рынок и производстве в стране модели F7x пока не принято, изучаем рынок и спрос. Что касается моделей старого поколения, сейчас распродаются автомобили, которые имеются у дилеров», – пояснили в компании.
Уточняется, что с мая 2019 года по июнь текущего года в РФ было продано 94,6 тыс. кроссоверов Haval F7 и кросс-купе F7X. В прошлом году совокупные продажи моделей F-серии вышли на второе место по популярности после популярнейшего Haval Jolion среди моделей марки в России.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Известия»