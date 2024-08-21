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Кадры со съемок нового календаря Pirelli — это завораживает!

Анонсирован новый календарь Pirelli с участием Венсана Касселя и Симон Эшли

Опубликованы кадры бэкстейджа со съемок нового календаря Pirelli – «The Cal». Как известно, это популярнейшее ежегодное издание каждый год являет миру эксклюзивные фотографии, на которых знаменитости предстают в необычном и актуальном антураже. Скажем, в разгар пандемии лейтмотивом фотосета были музыка и путешествия, на сей же раз тема календаря – Refresh and reveal, то есть «Обновление и раскрытие».

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В съемках принимали участие британская актриса Симон Эшли, французский актер и продюсер Венсан Кассель, британский актер Джон Бойега, итальянская певица и модель Элоди Ди Патрици, актриса Конни Флеминг, американский фотограф (и, собственно, автор «The Cal» 2025 года) Итан Джеймс Грин, американская художница визуального искусства и перформанса Мартине Гутьеррес, южнокорейская супермодель и актриса Хоён, американская телеведущая и актриса Падма Лакшми, американская актриса Хантер Шафер, американская модель и актриса Дженни Шимицу, британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит.

Падма Лакшми
Падма Лакшми
Хантер Шафер
Хантер Шафер
Хоён
Хоён
Джоди Тернер-Смит
Джоди Тернер-Смит
Конни Флеминг
Конни Флеминг

Дженни Шимицу
Дженни Шимицу

Симон Эшли
Симон Эшли

Элоди Ди Патрици
Элоди Ди Патрици

Джон Бойега
Джон Бойега

Венсан Кассель
Венсан Кассель

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Кадры бэкстейджа, как бы «подсматривающие» за процессом создания календаря, сделаны фотографом Алессандро Скотти в Майами – именно там в мае и июне проходили съемки «The Cal». А презентация нового издания намечена на ноябрь 2024 года – она состоится в Лондоне.

Оценка экспертов лаборатории

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Алессандро Скотти
Количество просмотров 2
21.08.2024
Фото:Алессандро Скотти
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