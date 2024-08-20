Кроссовер Volkswagen подорожал: сколько он сейчас стоит
Кроссовер Volkswagen Tiguan, который ввозят в Россию по альтернативным схемам, за последний месяц подорожал. На рынке есть всего одно предложение за 2 875 000 рублей, что на 300 тыс. рублей больше, чем было в июле.
За эту сумму продают переднеприводный автомобиль с 1,5-литровым 150-сильным мотором. Среди опций цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, отделанный экокожей салон, мультифункциональный руль и двухзонный климат-контроль.
Московский дилер привез целую партию новых Volkswagen Tiguan в комплектации Smart Edition по цене 4 630 000 рублей. Под капотом этих автомобилей 1,5-литровый 160-сильный бензиновый турбомотор, 7-ступенчатый робот. Привод передний.
Остальные Volkswagen Tiguan стоят от 3,5 млн рублей. Так, за 3 575 000 рублей в Находке предлагают более мощную версию с 2,0-литровым 186-сильным мотором и тоже передним приводом.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Volkswagen Tiguan ()
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л