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Кроссовер Volkswagen подорожал: сколько он сейчас стоит

В РФ появились в продаже кроссоверы Volkswagen Tiguan по цене от 2 875 000 рублей

Кроссовер Volkswagen Tiguan, который ввозят в Россию по альтернативным схемам, за последний месяц подорожал. На рынке есть всего одно предложение за 2 875 000 рублей, что на 300 тыс. рублей больше, чем было в июле.

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За эту сумму продают переднеприводный автомобиль с 1,5-литровым 150-сильным мотором. Среди опций цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, отделанный экокожей салон, мультифункциональный руль и двухзонный климат-контроль.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Инспектор достал оружие — в каких случаях он может стрелять?

Московский дилер привез целую партию новых Volkswagen Tiguan в комплектации Smart Edition по цене 4 630 000 рублей. Под капотом этих автомобилей 1,5-литровый 160-сильный бензиновый турбомотор, 7-ступенчатый робот. Привод передний.

Остальные Volkswagen Tiguan стоят от 3,5 млн рублей. Так, за 3 575 000 рублей в Находке предлагают более мощную версию с 2,0-литровым 186-сильным мотором и тоже передним приводом.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 3
20.08.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л

+63