«Москвич» планирует выпускать автомобили из российской стали

Завод «Москвич» прогнозирует рост продаж своих авто до 35-40 тыс. в 2025 году

Автозавод «Москвич» прогнозирует рост продаж своих машин в 2025 году до 35-40 тыс., сообщил на презентации, прошедшей в рамках форума IMAF, коммерческий директор предприятия Максим Златокрылец. В 2024 году планируется продать 27 тыс. автомобилей бренда Москвич, уточнил он.

Максим Златокрылец

Также Златокрылец сообщил, что предприятие планирует выпускать машины из российской стали, но сейчас реализовать штамповочное производство на предприятии невозможно из-за отсутствия штампов. Он пояснил, что сейчас все штампы в мире производятся в Южной Корее. Самый легкий из них весит около 200 т.

«Сейчас перед нами стоит вопрос, где взять штамп, как его привезти. Но мы готовы, это в планах. Согласен, очень странно, что мы импортируем в нашу страну изделия из стали, ведь это и серьезные логистические издержки, и вопрос качества», – сказал Златокрылец.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.