#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грузовик Jiefang J7
20 августа
Российский рынок грузовых автомобилей захвачен китайскими брендами
Эксперт Арабаджи: «Китайцев» стало слишком...
Стало известно, какие автомобили включат в программу господдержки в России
20 августа
Стало известно, какие автомобили включат в программу господдержки в России
Рустам Абульмамбетов: гибридные авто могут...
Автозавод Москвич
20 августа
«Москвич» планирует выпускать автомобили из российской стали
Завод «Москвич» прогнозирует рост продаж своих...

«Москвич» планирует выпускать автомобили из российской стали

Завод «Москвич» прогнозирует рост продаж своих авто до 35-40 тыс. в 2025 году

Автозавод «Москвич» прогнозирует рост продаж своих машин в 2025 году до 35-40 тыс., сообщил на презентации, прошедшей в рамках форума IMAF, коммерческий директор предприятия Максим Златокрылец. В 2024 году планируется продать 27 тыс. автомобилей бренда Москвич, уточнил он.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
Максим Златокрылец

Также Златокрылец сообщил, что предприятие планирует выпускать машины из российской стали, но сейчас реализовать штамповочное производство на предприятии невозможно из-за отсутствия штампов. Он пояснил, что сейчас все штампы в мире производятся в Южной Корее. Самый легкий из них весит около 200 т.

«Сейчас перед нами стоит вопрос, где взять штамп, как его привезти. Но мы готовы, это в планах. Согласен, очень странно, что мы импортируем в нашу страну изделия из стали, ведь это и серьезные логистические издержки, и вопрос качества», – сказал Златокрылец.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 2
20.08.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0