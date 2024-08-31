Роботакси устраивают ночные концерты и будят местных жителей

Роботакси Waymo раздражают жителей Сан-Франциско ночными сигналами

Жители одного из кондоминиумов в Сан-Франциско оказались в неприятной ситуации из-за находящейся рядом стоянки роботакси компании Waymo. Беспилотные автомобили, приезжающие на парковку, начали раздражать людей постоянными сигналами, которые раздавались в течение всей ночи и мешали спать.

Причиной беспокойства стала новая функция, которая заставляет робомобиль сигналить, когда другое транспортное средство приближается к нему слишком близко на небольшой скорости. В городской среде эта функция работала как положено, но на тесной парковке привела к непредвиденным последствиям.

Роботакси Waymo

Роботакси ездили по кругу и хаотично сигналили друг другу, нарушая спокойствие местных жителей.

Разъяренные жители записали, как автомобили Waymo ездят по кругу по парковке с включенными фарами посреди ночи и беспорядочно сигналят друг другу в течение всего дня.

«Сначала мне это показалось действительно забавным: машины сигналят друг другу», – рассказал 57-летний местный житель Рэндол Уайт газете Los Angeles Times.

Но больше ему это не кажется забавным, ведь не с кем «спуститься и поговорить», потому что это роботакси. Можно только просто кричать в пустоту.

Компания Waymo сообщила, что уже в курсе проблемы и устранит баг с помощью обновления программного обеспечения. Теперь жители надеются на возвращение тишины и спокойствия в свою жизнь.

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Источник: Daily Mail

Видео: YouTube