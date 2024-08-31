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А вы знаете, что зашифровано в обозначениях классов автомобилей? Объясняем

«За рулем» напоминает, что скрывается за аббревиатурами разных моделей авто

Автопроизводители присваивают особые названия каждому типу автомобилей. Например, LCV, SUV, MPV.

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Европейские и американские стандарты классификации автомобилей распределяют их по назначению и сертифицируют в зависимости от условий эксплуатации. Распределение идет по колесной базе, полезному объему кабины и по типу кузова. Европейцы пользуются литерными обозначениями сегментов, а американцы – более вольными аббревиатурами, они часто встречаются и в нашей стране.

Легковые автомобили

MC – Mini Cars, это малолитражные машины с объемом салона до 2,4 куб. м, по типу Smart, соответствующие европейскому классу A.

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SC – Small Cars, или subcompact cars, с объемом салона 2,4-2,83 куб. м, это машины, попадающие в европейский класс B. Например, Volkswagen Polo-седан, Hyundai Solaris, Renault Logan, Lada Granta и другие модели в американской классификации называются SC.

MC – Medium Cars, или compact cars, этот класс легковых автомобилей с объемом салона 2,84-3,11 куб. м соответствует самому массовому в мире сегменту, в Европе обозначается буквой C. Законодателем мод является Volkswagen Golf, к этому классу относят Ford Focus, Lada Vesta и другие модели.

LC – Larger Cars, или mid-size cars, с объемом салона 3,12-3,25 куб. м. К такому европейскому среднему классу относят большие семейные седаны и универсалы: Volkswagen Passat, Mercedes-Benz C-класса, Ford Mondeo, BMW 3-й серии и пр. В европейской системе они обозначаются литерой D.

Mercedes-Benz AMG-GT C
Mercedes-Benz AMG-GT C

EC – Executive Cars, или standard size cars, с кабиной 3,26-3,4 куб. м. В России такие машины европейского класса E называет бизнес-классом. К этому сегменту относят модели: Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класса, BMW 6-й серии, а также Audi A6. Примечательно, что Волга времен СССР тоже попадала под это обозначение.

FSC – Luxury Cars, или full-size cars, с салоном 3,5 и более куб. м, в США такие машины называют полноразмерными седанами. К ним относятся лимузины и их удлиненные версии: Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии, а также Audi A8, Cadillac CT6 и прочие аналогичные машины.

Внедорожники, фургоны и коммерческий транспорт

SUV – Sport Utility Vehicles, так называют автомобили повышенной проходимости. К ним относят внедорожники, и кроссоверы, у которых возможностей на офф-роуде заметно меньше. SUV разделяют на несколько подклассов по аналогии с легковыми автомобилями.

Compact SUV – это машины, по размерам салона сопоставимые с моделями сегмента MC (Volkswagen Golf, Ford Focus, Lada Vesta и пр.): Nissan Qashqai, Kia Seltos, BMW X1, Audi Q3 и т. д.

Mid-size SUV – по размерам салона приближаются к LC – Larger Cars. Это Volkswagen Tiguan, BMW X3, Audi Q5 и пр.

Full-size SUV – это большие внедорожники по типу Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GL, Toyota Land Cruiser и пр. До 1980-х годов за основу этой классификации брали параметр длины колесной базы, сейчас от этого отказались.

Mercedes-Benz AMG G-63
Mercedes-Benz AMG G-63

MPV – Multi Purpose Cars (многоцелевое транспортное средство). В европейской системе это класс M: минивэны, пассажирские фургоны и прочие машины с крупным универсальным кузовом. Они строятся на платформах легковых машин и имеют легковую компоновку, двигатели, подвеска и трансмиссия тоже заимствуются от легкового донора.

LCV – Light Commercial Vehicle (легкие коммерческие автомобили). Они строятся на легковых платформах с использованием силовых агрегатов и трансмиссий от компактных автомобилей. Ключевое отличие от минивэнов – наличие грузовой платформы или кузова за пассажирской кабиной. В класс LCV входят пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 полной массой не более 3,5 т.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: aif.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
31.08.2024
Фото:Unsplash
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