Эти машины продаются в России намного быстрее остальных: самые ходовые модели

«Авто.ру»: Chevrolet Cruze стал самым быстропродаваемым автомобилем

О том, какие машины в России продаются быстрее всего, стало известно из исследования сервиса «Авто.ру».

В бюджетном сегменте самой ходовой моделью стал Chevrolet Cruze первого поколения: эти авто продают примерно за 30 дней при средней цене 770 тыс. рублей.

В топ-3 вошли также Lada-2114 (269 тыс. рублей) и Lada Granta (458 тыс. рублей). Эти модели продают за 31 и 32 дня соответственно. Далее следуют Daewoo Matiz (251 тыс. рублей) и кроссовер Kia Sportage третьего поколения (1,4 млн рублей). Время продажи этих машин составляет 32 дня.

Chevrolet Cruze

BMW 3-й серии в кузове F30 продают за 42 дня, средняя цена модели составляет 1,9 млн рублей. Далее следует Mercedes-Benz E-Class W212 (2,3 млн рублей), кроссовер Volkswagen Touareg второго поколения (2,4 млн рублей), Mercedes-Benz C-Class W204 FL (1,7 млн рублей) и Audi A6 в кузове С7 (1,8 млн рублей). Время продажи этих машин составляет 44-47 дней.

Новые машины продаются намного быстрее. Лидирует в этом сегменте Haval Jolion с результатом 15 дней, Solaris HS/Hyundai Solaris покупают за 18 дней, следом идут Belgee X50 (21 день), Chery Tiggo 4 Pro (25 дней) и Haval M6 (28 дней).

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