Эти машины продаются в России намного быстрее остальных: самые ходовые модели
О том, какие машины в России продаются быстрее всего, стало известно из исследования сервиса «Авто.ру».
В бюджетном сегменте самой ходовой моделью стал Chevrolet Cruze первого поколения: эти авто продают примерно за 30 дней при средней цене 770 тыс. рублей.
В топ-3 вошли также Lada-2114 (269 тыс. рублей) и Lada Granta (458 тыс. рублей). Эти модели продают за 31 и 32 дня соответственно. Далее следуют Daewoo Matiz (251 тыс. рублей) и кроссовер Kia Sportage третьего поколения (1,4 млн рублей). Время продажи этих машин составляет 32 дня.
BMW 3-й серии в кузове F30 продают за 42 дня, средняя цена модели составляет 1,9 млн рублей. Далее следует Mercedes-Benz E-Class W212 (2,3 млн рублей), кроссовер Volkswagen Touareg второго поколения (2,4 млн рублей), Mercedes-Benz C-Class W204 FL (1,7 млн рублей) и Audi A6 в кузове С7 (1,8 млн рублей). Время продажи этих машин составляет 44-47 дней.
Новые машины продаются намного быстрее. Лидирует в этом сегменте Haval Jolion с результатом 15 дней, Solaris HS/Hyundai Solaris покупают за 18 дней, следом идут Belgee X50 (21 день), Chery Tiggo 4 Pro (25 дней) и Haval M6 (28 дней).
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Отзывы о Chevrolet Cruze ()
Внешность и салон, хорошо рулится, надежный двигатель.
Слабенький разгон, большой расход топлива.
Меня, как наверное и большинство автовладельцев, изначально подкупил дизайн машины. Ну и цена, конечно. В 2012 году за 1,8 с автоматом заплатил чуть больше 600 тысяч рублей. Кузов хэтчбек. При этом багажник супер, вожу там велики и разную спортивную снарягу. Все помещается без проблем. Движок работает отлично, а вот коробка ленивая. Ну, я за это время привык. При этом кушает двигатель с весьма хорошим аппетитом. Реальный расход около 12 литров по городу. Но если не топить газ, можно и в 11 уложиться. Еще не перестаю радоваться качеству окраски. За все время даже на сколах нет ржавчины. Машину вроде бы пора продавать, но жалко.