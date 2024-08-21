Топ-10 самых продаваемых машин в России

Автостат назвал десять самых популярных авто среди россиян в середине августа

Китайская марка GAC впервые попала в топ-10 лидеров российского рынка. Так, с 12 по 18 августа компания продала в РФ 573 новых автомобиля этого бренда, заняв девятое место в рейтинге.

Лидером продаж стал российский бренд Lada (продано 8,8 тыс. машин). За ним следует Haval (3,6 тыс. шт.), Chery (3,1 тыс. шт.), Geely (2,5 тыс. шт.) и Changan (2,3 тыс. шт.).

В топ-10 также вошли бренды Omoda (864), Jetour (661), Exeed (655) и Belgee (600).

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Источник: «Автостат»