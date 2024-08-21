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Топ-10 самых продаваемых машин в России

Автостат назвал десять самых популярных авто среди россиян в середине августа

Китайская марка GAC впервые попала в топ-10 лидеров российского рынка. Так, с 12 по 18 августа компания продала в РФ 573 новых автомобиля этого бренда, заняв девятое место в рейтинге.

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Дешевле УАЗа и хороши на бездорожье — 2 иномарки на выбор

Лидером продаж стал российский бренд Lada (продано 8,8 тыс. машин). За ним следует Haval (3,6 тыс. шт.), Chery (3,1 тыс. шт.), Geely (2,5 тыс. шт.) и Changan (2,3 тыс. шт.).

В топ-10 также вошли бренды Omoda (864), Jetour (661), Exeed (655) и Belgee (600).

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
21.08.2024
Фото:Depositphotos
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