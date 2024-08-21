Названы автомобили с самыми надежными вариаторами

Автоэксперт Антюфьев перечислил пять кроссоверов с надежными вариаторами

Среди вариаторов высокой надежностью отличаются агрегаты, которые устанавливались на кроссоверы Honda, Subaru, Toyota, Nissan и Mitsubishi, рассказал руководитель отдела оценки колесной техники группы компаний «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

Так, он сообщил, что вариатор Honda BRJA, устанавливаемый на кроссовер CR-V с 2017 года, считается одним из самых долговечных. Он представляет собой усовершенствованную версию предыдущей модели и отличается высокой надежностью.

Также среди высоконадежных Антюфьев упомянул вариаторы Subaru TR580, известные под названием Lineartronic. Их устанавливают на Subaru Forester, Impreza и XV. У Toyota повышенной выносливостью отличается вариатор K112 производства Aisin, который ставился на RAV4 до 2019 года. Еще специалист упомянул Nissan Murano с вариатором Jatco JF010E и Mitsubishi Outlander с вариатором Jatco JF011E.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Источник: «Российская газета»