Названы автомобили с самыми надежными вариаторами
Среди вариаторов высокой надежностью отличаются агрегаты, которые устанавливались на кроссоверы Honda, Subaru, Toyota, Nissan и Mitsubishi, рассказал руководитель отдела оценки колесной техники группы компаний «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.
Так, он сообщил, что вариатор Honda BRJA, устанавливаемый на кроссовер CR-V с 2017 года, считается одним из самых долговечных. Он представляет собой усовершенствованную версию предыдущей модели и отличается высокой надежностью.
Также среди высоконадежных Антюфьев упомянул вариаторы Subaru TR580, известные под названием Lineartronic. Их устанавливают на Subaru Forester, Impreza и XV. У Toyota повышенной выносливостью отличается вариатор K112 производства Aisin, который ставился на RAV4 до 2019 года. Еще специалист упомянул Nissan Murano с вариатором Jatco JF010E и Mitsubishi Outlander с вариатором Jatco JF011E.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Российская газета»