Популярные «китайцы» улучшены по просьбам россиян
Китайская Omoda доработала свои модели по просьбам российских потребителей. В российском офисе бренда собрали отзывы автовладельцев, чтобы улучшить седан S5 и кроссовер C5.
Так, S5 получил дефлекторы для пассажиров заднего дивана, а на крышке багажника установили отдельную ручку. Кроссовер C5 получил более мощное зарядное устройство для смартфонов, которое дополнено системой вентиляции, чтобы избежать перегрева гаджета. Также в старших комплектациях глянцевый пластик заменили более практичным матовым.
Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Quto.ru