Популярные «китайцы» улучшены по просьбам россиян

Компания Omoda доработала кроссовер C5 и седан S5 для российских водителей

Китайская Omoda доработала свои модели по просьбам российских потребителей. В российском офисе бренда собрали отзывы автовладельцев, чтобы улучшить седан S5 и кроссовер C5.

Так, S5 получил дефлекторы для пассажиров заднего дивана, а на крышке багажника установили отдельную ручку. Кроссовер C5 получил более мощное зарядное устройство для смартфонов, которое дополнено системой вентиляции, чтобы избежать перегрева гаджета. Также в старших комплектациях глянцевый пластик заменили более практичным матовым.

Omoda C5

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Источник: Quto.ru